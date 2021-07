Natalia Peluso: “Las mujeres hacemos política de otra manera”

La Ciudad dialogó con Natalia Peluso, una joven dirigente de Ituzaingó que viene trabajando hace 10 años en alternativas políticas y sociales para este distrito. Hace un año que encabeza la propuesta Enamorate Ituzaingó.

Nacida en una familia típica del oeste, Natalia se recibió de licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires y desde muy chica estuvo cerca de las necesidades sociales y educativas. Su labor siempre estuvo dentro de la docencia, las acciones territoriales y comunitarias. Cree que la realidad se transforma “laburando” . Además de su militancia en Ituzaingó, hoy es Directora de Educación Comunitaria del Ministerio de Educación de la Nación.

¿Cuándo empezaste a vincularte con la política?

No sé si con la política directamente, pero desde que estaba en la escuela secundaria me preocupaba mucho la cuestión social y participaba en un apoyo escolar en la villa Carlos Gardel. Empecé a involucrarme más con la crisis que se vivió en el país, y que golpeo mucho a mi familia, a fines de los 90 y el 2001. Siempre me acerqué a la política desde lo social. No vengo de una familia militante para nada, me costó mucho hacerme un camino.

Sabemos que sos ante todo una educadora. ¿Qué te llevó a elegir trabajar por y para la educación de los niños, niñas y adolescentes?

Por un lado, algo de mí propia historia, de cómo me salvó en momentos donde no veía futuro encontrar una pasión y apostar a eso, y ver cómo la educación me dio muchas herramientas para entender el mundo que quería transformar. Por otro lado, porque en la educación las chicas y los chicos van construyendo su propia identidad. Hay algo de ese proceso que es revolucionario. Entender quienes somos, torcer el destino. Creo que la educación es igualdad.

¿Qué pensas sobre el rol de las mujeres en la política? ¿Crees que cambia algo que tengan responsabilidades importantes en la comunidad?

Creo que las mujeres hacemos política de otra manera, y eso es difícil de entender en un mundo donde tradicionalmente la política la ejercen los varones con una lógica de “jefes”. Principalmente porque nosotras estamos muy acostumbradas a trabajar muchísimo más, creo que no hay duda que estamos para ocupar lugares de decisión. Esto nos pasa en el trabajo, en casa y también en la política. Además, siempre construimos con otras y otros, codo a codo, y tenemos un rol central en los barrios, organizando para salir adelante.

¿Qué es Enamórate Ituzaingo? ¿Cómo surge y para qué?

Enamórate es el encuentro de muchas y muchos ciudadanos que queremos desarrollar proyectos que potencien nuestra comunidad. Nos planteamos que estamos enamorados de la gente de Ituzaingó, de la fuerza que tenemos. Es nuestra forma de mostrar que hacemos política es desde los hechos. Por eso trabajamos muchísimo para que lo que decimos, suceda. Y así vamos avanzando, es visible todo lo que nos posponemos en acciones. Quienes somos parte, tenemos una vocación transformadora con mucho arraigo en nuestra ciudad.

¿Qué trabajo realizan en Ituzaingo?

¡De todo! Cuidamos el ambiente desde la cooperativa de reciclado La Muchachita, llevamos adelante obras en centros comunitarios, de jubilados, escuelas. Hacemos operativos de limpieza de barrios, fumigaciones, corte de pasto, mejoramiento urbano. Potenciamos emprendimientos productivos como una panadería cooperativa de mujeres, un lavadero de autos. Desarrollamos un almacén de productos de pequeños productores y productoras que se llama El Mistol y vende a buen precio productos de excelente calidad. En la pata educativa hay centros Hora Libre, escuelitas deportivas, talleres. Por supuesto, también acompañamos a merenderos y comedores de nuestra ciudad.

¿Cualquiera se puede sumar?

¡Si! las puertas están abiertas. Sabemos que cuantos más seamos, más cerca de tener un mejor distrito tendremos. Las ganas de sumar proyectos siempre nos mueven.

Contanos qué es y cómo funcionan los centros “Hora libre“

Hora Libre es un proyecto integral para las infancias de adolescencias que tiene diferentes propuestas: los centros educativos y recreativos – hoy son 5 los que están en funcionamiento en Ituzaingó – donde asisten chicas y chicos de 5 a 12 años y reciben apoyo educativo, artístico, inglés, etc. Por otro lado, la red de apoyo virtual dónde acompañamos a estudiantes por whatsapp y la última propuesta que está en construcción, un Centro Tecnológico que promueva el aprendizaje de las ciencias de la computación y producción audiovisual, que también acompañe el estudio Universitario de los jóvenes.

Hora Libre, un espacio en donde los chic@s pueden seguir estudiando

Se vienen las elecciones. A un año y medio de pandemia. ¿Cómo ves los primeros dos años del gobierno nacional y provincial?

Para mí la gestión del Frente de Todos en esta pandemia estuvo a la altura de las circunstancias. Estamos logrando salir de uno de los problemas más complejos nivel mundial en las últimas décadas. Sin dudas vamos a reconstruir el país que queremos con trabajo y creando igualdad. Siempre hace falta más, sobre todo cuando es un frente que se plantea la justicia social. Pero estamos trabajando sin pausa para salir adelante