Navidad 2025: guía para comprar regalos con hasta 40% de descuento y 9 cuotas sin interés

La cuenta regresiva para la Nochebuena ya comenzó y, con ella, la tradicional carrera por los regalos. En un contexto donde el cuidado del bolsillo es prioritario, la estrategia de compra se vuelve fundamental. Este año, quienes hayan postergado las compras hasta último momento podrían verse beneficiados: las principales cadenas de jugueterías, en alianza con bancos y billeteras virtuales, lanzaron una batería de descuentos agresivos que oscilan entre el 20% y el 40%, sumado a la posibilidad de financiar en hasta 9 cuotas sin interés.



La clave para aprovechar estas oportunidades radica en el calendario. A diferencia de otros años, las promociones no son lineales; cada banco tiene sus "días permitidos" y condiciones específicas, como el uso de aplicaciones de pago (MODO, Buepp, o apps bancarias) o la acreditación de haberes.



A continuación, el cronograma detallado para saber qué tarjeta utilizar cada día y maximizar el ahorro.

El podio de los descuentos: hasta 40% off

Una de las apuestas más fuertes la trae el Banco Credicoop. Del martes 16 al viernes 19 de diciembre, ofrecerá un esquema escalonado: 20% general y 6 cuotas sin interés. Sin embargo, el ahorro salta al 30% si se paga a través de MODO, y alcanza un 40% de descuento si el cliente cobra su sueldo en la entidad. ¿El dato más relevante? Es sin tope de reintegro, lo que lo convierte en la mejor opción para compras de tickets altos.

Financiación extendida: la carta del Galicia

Para quienes priorizan "patear" los pagos, el Banco Galicia se destaca por ofrecer la mayor financiación. Los lunes (15 y 22) y martes (16 y 23), habilitará 9 cuotas sin interés junto a descuentos del 20% (25% para clientes Éminent). Al igual que Credicoop, este beneficio es sin tope de reintegro en cadenas como City Kids, Cebra y El Mundo del Juguete.

La agenda completa, banco por banco

Para no perderse entre tantas opciones, aquí el desglose de las oportunidades vigentes para los próximos días:





Banco Nación: Ideal para las compras de último minuto. Tendrá una previa el sábado 13 (20% y 6 cuotas), pero el plato fuerte será del sábado 20 al miércoles 24 . Allí, quienes tengan cuenta sueldo accederán a un 25% de descuento y 6 cuotas. El tope de reintegro es de $25.000 por compra.





Ideal para las compras de último minuto. Tendrá una previa el (20% y 6 cuotas), pero el plato fuerte será del . Allí, quienes tengan cuenta sueldo accederán a un y 6 cuotas. El tope de reintegro es de $25.000 por compra. Banco Provincia: La entidad bonaerense activa su "Especial Navidad" del sábado 20 al martes 23 . Ofrecerá 20% de ahorro sin tope de reintegro y 4 cuotas sin interés. Además, mantiene una promo diaria del 10% en marcas seleccionadas.





La entidad bonaerense activa su "Especial Navidad" del . Ofrecerá de reintegro y 4 cuotas sin interés. Además, mantiene una promo diaria del 10% en marcas seleccionadas. Banco Ciudad: Se concentra a mitad de mes, el miércoles 17 y jueves 18 . Ofrece un 30% de reintegro y 6 cuotas, exclusivamente pagando con las apps Buepp o Modo . El tope es generoso: $50.000 por compra.





Se concentra a mitad de mes, el . Ofrece un y 6 cuotas, exclusivamente pagando con las apps o . El tope es generoso: $50.000 por compra. Banco Macro: Sus días son el jueves 18 y sábado 20 . A través de MODO, ofrece 6 cuotas y ahorros del 20%, que suben al 30% para clientes Selecta . Es otro de los bancos que ofrece el beneficio sin tope de devolución.





Sus días son el . A través de MODO, ofrece 6 cuotas y ahorros del 20%, que suben al . Es otro de los bancos que ofrece el beneficio de devolución. BBVA: Del jueves 18 al sábado 20, pagando desde la App del banco, ofrece 6 cuotas sin interés y un 20% de reintegro (tope de $40.000). Los clientes con cuenta sueldo acceden al 30% con un tope ampliado de $60.000.

Recomendaciones finales

Los expertos en consumo sugieren verificar los límites de compra de las tarjetas de crédito antes de salir, dado que los precios de los juguetes han acompañado la inflación anual. Asimismo, se recomienda descargar y configurar las aplicaciones de pago (MODO, Buepp, DNI) con antelación, ya que la mayoría de los descuentos "fuertes" (del 30% para arriba) requieren exclusivamente el pago mediante código QR o tecnología NFC desde el celular.