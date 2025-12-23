Navidad Solidaria: Conocé la propuesta moronense para colaborar en estas fiestas
Melina Alderete
El Municipio de Morón impulsó una iniciativa solidaria en conjunto con las iglesias del distrito para llevar el espíritu navideño a quienes más lo necesitan.
Durante estas fiestas, el Municipio de Morón llevará adelante una iniciativa titulada "Navidad solidaria", una propuesta para que los vecinos y las vecinas puedan colaborar con las distintas iglesias del distrito y llevar el espíritu navideño a quienes más lo necesitan.
Bajo el lema "Doná esperanza", el gobierno local alienta a los y las moronenses a donar un alimento no perecedero para que llegue a las mesas de las familias en situación de vulnerabilidad.
"Entre todos, podemos hacer que estas fiestas, la esperanza llegue a cada mesa", sostuvieron desde la comuna moronense.
La iniciativa "Navidad solidaria" se enmarca en el complejo contexto económico y social que atraviesa gran parte de la población, y apunta a fortalecer la solidaridad, el trabajo conjunto y el compromiso comunitario durante las celebraciones de fin de año.
Asimismo, según destacaron desde el Municipio de Morón, desde el Estado local se han puesto a disposición distintos recursos logísticos, en que caso que lo requieran las iglesias, para garantizar una entrega organizada y eficiente y facilitar la recepción y distribución de los alimentos que reúnan las distintas entidades.
En los siguientes flyers se encuentra el listado completo de las iglesias y ministerios religiosos en los que se recepcionarán los alimentos no perecederos durante estas fiestas. Los espacios están distribuidos entre Haedo, Castelar, El Palomar y Morón.
La medida "Navidad solidaria" invita a la comunidad a colaborar con donaciones hasta los últimos días del año, con el objetivo de que los alimentos lleguen a la mesa de quienes atraviesan situaciones de mayor necesidad.