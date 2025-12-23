Navidad Solidaria: Conocé la propuesta moronense para colaborar en estas fiestas

Durante estas fiestas, el Municipio de Morón llevará adelante una iniciativa titulada "Navidad solidaria", una propuesta para que los vecinos y las vecinas puedan colaborar con las distintas iglesias del distrito y llevar el espíritu navideño a quienes más lo necesitan.





Bajo el lema "Doná esperanza", el gobierno local alienta a los y las moronenses a donar un alimento no perecedero para que llegue a las mesas de las familias en situación de vulnerabilidad.





"Entre todos, podemos hacer que estas fiestas, la esperanza llegue a cada mesa", sostuvieron desde la comuna moronense.





La iniciativa "Navidad solidaria" se enmarca en el complejo contexto económico y social que atraviesa gran parte de la población, y apunta a fortalecer la solidaridad, el trabajo conjunto y el compromiso comunitario durante las celebraciones de fin de año.





Asimismo, según destacaron desde el Municipio de Morón, desde el Estado local se han puesto a disposición distintos recursos logísticos, en que caso que lo requieran las iglesias, para garantizar una entrega organizada y eficiente y facilitar la recepción y distribución de los alimentos que reúnan las distintas entidades.





En los siguientes flyers se encuentra el listado completo de las iglesias y ministerios religiosos en los que se recepcionarán los alimentos no perecederos durante estas fiestas. Los espacios están distribuidos entre Haedo, Castelar, El Palomar y Morón.

La medida "Navidad solidaria" invita a la comunidad a colaborar con donaciones hasta los últimos días del año, con el objetivo de que los alimentos lleguen a la mesa de quienes atraviesan situaciones de mayor necesidad.