Niñeces y adolescencias sin violencias: Este jueves se realizará una jornada LGBT+ en Ituzaingó

Este jueves 9 de octubre a las 17 se llevará a cabo la jornada de activismo LGBT+ titulada "Por niñeces y adolescencias sin violencias", una propuesta del Municipio de Ituzaingó que tendrá lugar en el SUM del DINAI (Belgrano 21.917).

La iniciativa está coordinada junto con el Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad, Niñeces y Adolescencias del Municipio, y la organización disidente Orgullo Ituzaingó y forma parte de una puesta en dialogo entre ambas entidades a fines de construir una agenda de trabajo conjunta que promueva la igualdad y el respeto por la diversidad.

Bajo esta misma línea, la actividad de este jueves por la tarde incluirá un conversatorio titulado "Familias diversas y las problemáticas de la discriminación" que contará con la presencia de Gabriela Mansilla, escritora y activista LGBT+ argentina, fundadora de la Asociación Civil Infancias Libres; Maca Pando, psicólogx del Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad, Niñeces y Adolescencias de Ituzaingó; y Nathanael Lobo, miembro fundadorx de No Binaries Argentina.

La actividad está destinada a organizaciones, instituciones y personas que trabajan con infancias y adolescencias y se realizará este jueves 9 a las 17 en el SUM del DINAI (Belgrano 21.917, Ituzaingó).