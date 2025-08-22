Niñeces y adolescencias sin violencias: Este viernes se realizará una jornada LGBT+ en Ituzaingó

Este viernes 22 de 14 a 18 se llevará a cabo la jornada de activismo LGBT+ titulada "Por niñeces y adolescencias sin violencias", una propuesta del Municipio de Ituzaingó que tendrá lugar en la Plaza Atahualpa Yupanqui (Av. Int. Carlos Ratti 3375).





La iniciativa está coordinada en conjunto con el Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad, Niñeces y Adolescencias del Municipio, y la organización disidente Orgullo Ituzaingó y forma parte de una puesta en dialogo entre ambas entidades a fines de construir una agenda de trabajo conjunta que promueva la igualdad y el respeto por la diversidad.





Bajo esta misma línea, la actividad de este viernes por la tarde incluirá un conversatorio titulado "Familias diversas y las problemáticas de la discriminación" que contará con la presencia de Gabriela Mansilla, escritora y activista LGBT+ argentina, fundadora de la Asociación Civil Infancias Libres; Maca Pando, psicólogx del Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad, Niñeces y Adolescencias de Ituzaingó; y Nathanael Lobo, miembro fundadorx de No Binaries Argentina.





Además del conversatorio que se realizará de 17 a 18, la jornada disidente contará con un micrófono abierto de poesía y freestyle de 14 a 16 y un espacio lúdico dedicado a las infancias, a cargo de la recreóloga Gabriela Pesano y la Dirección de Niñeces y Adolescencias de Ituzaingó.





La cita es este viernes 22 de agosto a las 14 en la Plaza Atahualpa Yupanqui (Av. Int. Carlos Ratti 3375).