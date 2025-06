No hubo ganador en Bajo Flores

Deportivo Español e Ituzaingó no se sacaron ventajas y empataron sin goles en la primera fecha del Torneo Clausura. La próxima fecha, el Verde quedará libre.



En el Estadio Nueva España, se disputó la fecha 1 de la segunda parte del Campeonato de la Primera C, entre el "Gallego" y el León, en un duelo de dientes apretados.



Sintetizando lo que fue el encuentro, tanto el primer tiempo como en la parte complementaria, el partido fue muy trabado, con mucha marca en el mediocampo y ambos equipos no tuvieron la profundidad a la hora de definir.



Sin embargo, Ituzaingó trató de hacer su juego asociado en el mediocampo, y en un partido que no pasó nada de nada, solamente generó una situación tras un remate de Alcides Miranda Moreira que pasó cerca, a los 8 minutos de la parte complementaria, y no mucho más para destacar.

De esta manera, el equipo de Matías De Cicco se llevó un punto agrídulce del Bajo Flores, dado que no pudo quedarse con el triunfo para seguir descontando al puntero de la C, que es Central Córdoba de Rosario, y con este empate, quedó con 24 puntos, a cuatro del Charrúa.



En la próxima fecha, el León tendrá fecha libre, por lo que, en la tercera jornada se enfrentará ante Berazategui en el Estadio Carlos Sacaan, el fin de semana del 5 y 6 de julio, para buscar el primer triunfo en el Torneo Clausura y seguir achicando distancia con el conjunto rosarino.