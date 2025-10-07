"Norma también": El documental sobre Norma Plá se proyectará en el Paracone

Este jueves 9 de octubre a las 20, los y las moronenses tendrán la oportunidad de disfrutar de forma gratuita de la proyección de "Norma también" en el Espacio Cultural y Comunitario Paracone (Av. Rawson y Constituyentes, Morón norte).





Se trata de un documental realizado por Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo que retrata la vida y lucha de la activista por los jubilados y jubiladas del país, quien se convirtió en todo un símbolo de resistencia, especialmente en la década de los noventa.





"Norma también" forma parte de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires (FICPBA) y sigue el camino de una estudiante de Ciencias Sociales llamada Solve (Sol Verónica Gui), quien decide abrir el archivo de Plá para rescatar su lucha en el presente.





La proyección del documental en Morón se realizará gracias al trabajo de la Red de Salas de Cine Bonaerenses, que acerca a los distintos distritos las mejores películas del FICPBA.





"Una heroína nacional"

En diálogo con la AM 530 - Radio Madres, Natalia Vinelli, una de las directoras del proyecto "Norma también" recordó su primer encuentro con Norma Plá en la década de los noventa y en el contexto de las luchas estudiantiles contra la ley de educación superior.





"Empecé a hacer este trabajo porque quedé fascinada por la figura de Norma. La conocía por los medios de comunicación, que la ridiculizaban y estigmatizaban. Pero al conocerla en persona, vi venir a una mujer totalmente plantada que nos invitaba a la acción y que debe estar en el panteón de nuestras heroínas", destacó Vinelli.





Para ver el documental "Norma también" de Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo este jueves 9 de octubre a las 20 en el Espacio Cultural y Comunitario Paracone (Av. Rawson y Constituyentes, Morón norte) es necesario inscribirse en el siguiente link. La entrada es gratuita pero el evento cuenta con una capacidad limitada.