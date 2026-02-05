Nuevas ofertas laborales se abrieron en Ituzaingó

En un contexto donde la búsqueda de empleo requiere perseverancia y herramientas concretas, el municipio de Ituzaingí vuelve a ser el puente fundamental entre las empresas locales y los vecinos que buscan dar su próximo paso profesional. Esta semana, se lanzaron una variada nómina de vacantes que abarcan desde perfiles técnicos hasta servicios especializados.





La oferta es amplia y demuestra la diversidad del ecosistema económico de nuestro municipio. Para aquellos con vocación de servicio y atención, se han abierto vacantes para roles de Ceremonial y Cajera en empresas dedicadas al rubro de servicios. Asimismo, el sector administrativo también suma movimiento con la búsqueda de un Asistente de Compras para una empresa del rubro de la construcción, un sector que siempre marca el pulso del crecimiento en el distrito.





Por el lado de los oficios y el mantenimiento, la demanda es fuerte. Si tenés habilidades técnicas, hay puestos disponibles para Electricistas, Gasistas y Plomeros destinados al mantenimiento de edificios. Además, una empresa de seguridad electrónica busca Ayudante/Instalador eléctrico, una posición clave en tiempos donde la tecnología y la protección del hogar van de la mano.

La seguridad privada también dice presente con una búsqueda de Custodia de mercadería en tránsito para una firma de renombre. En el área de salud, un reconocido hogar de adultos mayores de la zona está en la búsqueda de Enfermeros/as profesionales, una labor esencial para el cuidado de nuestros mayores.





Finalmente, para los apasionados de las dos ruedas, un comercio de motos con trayectoria en la zona ha abierto una vacante para Mecánico de motos. Sin duda, una oportunidad ideal para quienes buscan estabilidad en un rubro que no para de crecer en el Oeste.





Si alguna de estas propuestas encaja con tu perfil o el de algún conocido, no pierdas tiempo. El municipio ofrece dos vías directas para que tu CV llegue a destino: podés enviar tu currículum por correo electrónico a oeintermediacionlaboral2@gmail.com. No te olvides de poner en el asunto el puesto al que aspirás. Si sos de los que prefieren el trato cara a cara o tenés el CV en mano, acercate a la oficina de empleo en Fragio 183. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 15hs.