Nuevo fracaso de Boca en Santiago del Estero

El “Xeneize” cayó ante Atlético Tucumán por 2 a 1 y quedó eliminado de los 16avos de la Copa Argentina, en una noche negra para el conjunto de Miguel Ángel Russo.



En el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el elenco “Xeneize” y el conjunto “Decano”, se midieron cara a cara por los 16avos de la Copa Argentina.



La primera llegada del partido fue para Boca, en 20 minutos del primer tiempo, cuando el mediocampista Alan Velasco se desprendió por el costado derecho con un caño, se cerró y luego volvió a salir para la derecha, buscando un remate lejano y cruzado que pasó cerca del palo derecho del arquero Matías Mansilla.



No obstante, las mejores llegadas del “Xeneize” se dieron sobre el final. A los 43 minutos, un remate lejano y potente del delantero Miguel Merentiel salió bajo y a las manos del arquero Mansilla, que de todas formas dio un rebote capturado por el atacante Edinson Cavani, y fue contenido nuevamente por el uno del Decano.



Tres minutos después, Merentiel controló de gran manera sobre el borde del área y filtró un pase hacia la derecha para Cavani, que quedó mano a mano con el arquero Mansilla, a quien no pudo vencer con un remate bajo al primer palo.



Un minuto más tarde, en una jugada similar a la anterior, el uruguayo controló en el borde del área y abrió para la llegada del volante Williams Alarcón, cuyo remate se fue por encima del travesaño, donde ambos equipos se fueron al entretiempo con pardas en cero.



En el segundo tiempo, Atlético Tucumán impuso condiciones y mostró una mejor versión, donde metió dos golpes de K.O.



A los 65 minutos, Clever Ferreira aprovechó un rebote dentro del área chica y puso el 1-0 con un remate a quemarropa. Boca sintió el golpe y no logró reaccionar.



Sin embargo, nueve minutos después, a los 74, Mateo Bajamich estiró la ventaja tras una floja respuesta de Agustín Marchesín ante un mano a mano con Leandro Díaz. El arquero dio un rebote corto y el delantero tucumano no perdonó.

Boca volvió a mostrar serios problemas de definición, y Cavani tuvo otra chance inmejorable a los 80 minutos, pero volvió a fallar de frente al arco.



Recién en la última jugada del encuentro, el uruguayo pudo anotar, tras capturar un rebote de Devecchi tras un disparo de Merentiel. El 2-1 final no alcanzó para evitar una eliminación dolorosa.

Con esta caída, Boca se despide prematuramente de la Copa Argentina y debe apostar todo al torneo local, donde marcha 11° en la Zona A y acumula dos empates en el Torneo Clausura. En la Tabla Anual, se ubica tercero, en zona de repechaje para la Copa Libertadores 2026.



Ahora, el “Xeneize” deberá dar vuelta la página y pensar en el próximo partido que será este domingo a las 18.30 hs, cuando visite a Huracán, en Parque Patricios.