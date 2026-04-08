Debut exitoso del “Xeneize” en la Libertadores

Con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, Boca arrancó con el pie derecho y derrotó a la Universidad Católica 2 a 1 por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.



En el Estadio Claro Arena, se enfrentaron en Chile, el dueño de casa, y el elenco “Xeneize” de Claudio Úbeda, con el objetivo de conseguir su primer triunfo.



En la primera parte, Boca abrió el marcador en su primera llegada de peligro, a los 15 minutos, cuando el mediocampista Leandro Paredes capturó una pelota suelta al borde del área y sacó un gran remate, que entró bajo y rasante por el palo derecho del arquero Vicente Bernedo.

A los 33 minutos, un pase bombeado de Paredes con la cara externa del pie derecho habilitó el desmarque del mediocampista Santiago Ascacibar, que controló con el pecho a la carrera y sacó un disparo de volea con la zurda, que Bernedo despejó sobre el primer palo.



Luego de una larga jugada asociativa de Boca en el primer minuto de descuento, el lateral Lautaro Blanco puso un centro rasante al primer palo para el delantero Adam Bareiro, que no tuvo puntería en su remate, y así ambos equipos se fueron al entretiempo.



En la parte complementaria, la primera llegada de la segunda mitad fue para los dirigidos por Claudio Úbeda en el primer minuto, cuando un pase filtrado por izquierda del volante Milton Delgado dejó al defensor Ayrton Costa mano a mano para que pique la pelota por encima del achique del arquero rival, pero el defensor Branco Apuero rechazó sobre la línea.



Sin embargo, Universidad Católica no tuvo llegadas hasta los 9 minutos del segundo tiempo, con un desborde por derecha del extremo Clemente Montes y centro al segundo palo para el cabezazo del delantero Justo Giani, donde el arquero Leandro Brey respondió de manera perfecta.



A los 16 minutos, tras una nueva pelota filtrada de Paredes, el volante Tomás Aranda se adentró por el costado izquierdo del área y sacó un disparo con efecto, que se cerró cerca del caño izquierdo de Bernedo.



El segundo gol del partido llegó a los 19 minutos, con una buena jugada individual de Tomás Aranda que con un taco permitió el desborde por izquierda de Blanco, puso un centro rasante al segundo palo para la llegada de Adam Bareiro, y solo tuvo que empujar la pelota contra la red con un disparo de primera.

A los 26 minutos del segundo tiempo, un remate desde el borde izquierdo del área del volante Jhojan Valencia, luego de una efectiva presión alta, se fue cerca del poste izquierdo de Brey.



El descuento del conjunto chileno llegó a los 37 minutos, cuando Giani pudo puntear la pelota ante un defectuoso intento de cortar con los puños de arquero del “Xeneize” y dejó la pelota suelta dentro del área para el remate de Juan Díaz, que puso el 2-1.



Con el triunfo, los dirigidos por Claudio Úbeda lideran la zona D de la Copa Libertadores con tres puntos.



En la próxima fecha, el “Xeneize” será local de Barcelona de Ecuador, el martes 14 de abril a las 21:00, en La Bombonera.



Antes, se va a enfrentar este sábado a las 19:30 ante Independiente por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura.