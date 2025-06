Nuevo título para Kessler, la cerveza hecha en Ituzaingó

No es ninguna sopresa que la Cerveza Kessler, un producto 100% elaborado en la ciudad de Ituzaingó, vuelva de una competición con una medalla. Es por esta razón que -ante la finalización de una nueva edición de la Copa Argentina de Cervezas- quienes desarrollan este producto ituzainguense informó con elocuencia y modestía, sin faltar destellos de felicidad, la obtención de una nueva presea para su historial.



"Nos vinimos con otra medalla, en la mayor competencia del país", indicaron desde las redes de Cerveza Kessler. En dicho comunicado, tanto Germán Kessler -su creador y brewmaster- como el resto de su equipo, se manifestaron de la siguiente forma: "felices y con el compromiso de no bajar nunca la calidad y la pasión que le ponemos a nuestras cervezas".

En esta oportunidad, así como ha ocurrido en anteriores competiciones, ha sido la Imperial Pastry Stout con coco y vainilla la que llevó a la marca ituzainguense a quedarse con la medalla de bronce en la categoría "Chocolate Beer and Dessert or Pastry Stout". Es así como la mencionada variante de Kessler, acostumbrada a participar y destacarse en diferentes eventos nacionales e internacionales, se ha convertido en "nuestra más premiada cerveza", remarcaron.



El presente de Cerveza Kessler, tanto en los encuentros cerveceros como en los eventos y competiciones que hay en todo el país, es más que inmejorable. No solo por el bronce en la Copa Argentina de Cervezas sino también por el oro conseguido en la Copa Austral 2025, siendo esta la competencia nacional que reúne a las "mayores Cervecerías Artesanales de Argentina" y es, a su vez, la única competencia internacional que se desarrolla en el páis.



La obtención de dichas preseas no se remonta únicamente a los meses de junio y mayo. Fue en el mes de abril cuando, durante el desarrollo de otra competencia internacional -siendo esta la Copa Uruguaya de Cervezas- que la Summer Ale y la Sour del Bosque consiguieron medallas de bronce en sus correspondientes categorías.