"Organizar Comunidad": El operativo bonaerense llega a Morón

Este jueves 28 y viernes 29 de agosto de 9 a 14 se llevará adelante el operativo "Organizar Comunidad" en Morón sur en presidente Ibáñez y Grito de Alcorta.

La iniciativa, impulsada por la cartera de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense busca acercar la realización de trámites de una forma más accesible para los vecinos y vecinas.

Desde su implementación, el operativo "Organizar Comunidad" estuvo presente en distintos barrios bonaerenses como Merlo, General Rodríguez, Del Viso, Berisso, entre otros.

Dentro del trabajo realizado por la propuesta bonaerense, se destaca la articulación en el territorio con cada municipio y distintas organizaciones de la sociedad civil para poner al alcance de la comunidad los servicios que ofrece el Estado de la provincia de Buenos Aires y garantizar el acceso a la información de las herramientas.

En esta ocasión, en su llegada al oeste, el operativo "Organizar Comunidad" estará en Morón ofreciendo a los vecinos y vecinas un mercado de productores, un stand para realizar el correcto registro del DNI y una mesa con información sobre el Plan Más Vida.

Asimismo, participarán de las jornadas del operativo bonaerense los organismos: IOMA, Desarrollo de la Comunidad PBA, Ministerio de Transporte, CAJUS (Acceso a la justicia y asistencia a la víctima), Mujeres y Diversidad PBA, Registro de las personas, Hábitat PBA, Salud PBA, Trabajo PBA, Deportes y Juventudes.

El operativo "Organizar Comunidad" estará en Morón sur los días jueves 28 y viernes 29 de agosto de 9 a 14 en presidente Ibáñez y Grito de Alcorta.