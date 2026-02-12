"Organizar Comunidad": El operativo bonaerense llega a Morón

Este viernes 13 de febrero de 9 a 14 se llevará adelante el operativo "Organizar Comunidad" en el Polideportivo Carlos Gardel, ubicado en Paraíso y Cacique Coliqueo, Morón.





La iniciativa, impulsada por la cartera de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense busca acercar la realización de trámites de una forma más accesible para los vecinos y vecinas.





Desde su implementación, el operativo "Organizar Comunidad" estuvo presente en distintos barrios bonaerenses como Merlo, General Rodríguez, Del Viso, Berisso, Castelar, entre otros.





Dentro del trabajo realizado por la propuesta bonaerense, se destaca la articulación en el territorio con cada municipio y distintas organizaciones de la sociedad civil para poner al alcance de la comunidad los servicios que ofrece el Estado de la provincia de Buenos Aires y garantizar el acceso a la información de las herramientas.





En esta ocasión, en su llegada al oeste, el operativo "Organizar Comunidad" estará en Morón ofreciendo a los vecinos y vecinas un servicio de prevención de odontopediatría, un stand para realizar distintos trámites y acceder a servicios o programas del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.





Asimismo, participarán de las jornadas del operativo bonaerense los organismos: IOMA, Desarrollo de la Comunidad PBA, Ministerio de Trabajo, Mujeres y Diversidad PBA, Hábitat PBA, Salud PBA, Deportes PBA y Juventudes.





El operativo "Organizar Comunidad" estará en Morón el viernes 13 de febrero de 9 a 14 en el Polideportivo Carlos Gardel, ubicado en Paraíso y Cacique Coliqueo.