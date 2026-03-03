"Orígenes": La campaña del gobierno bonaerense para mujeres que no pudieron maternar y cuyos hijos quieren conocer su identidad

"En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para escucharte y acompañarte". Así comienza la nueva campaña del gobierno de la provincia de Buenos Aires titulada "Orígenes", una propuesta orientada a mujeres que fueron madres biológicas pero que, por distintos motivos, no pudieron maternar.





Se trata de un programa inédito que busca que las mujeres puedan acercarse al área de Búsqueda de Origen de la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas para aportar información que puede ser valiosa para los hijos biológicos que hoy en día se encuentran buscando su identidad.





Según el gobierno provincial, la mayoría de las consultas del área de Búsqueda de Origen provienen de hijas e hijos que desean conocer su historia biológica. Sin embargo, son muy pocas las mujeres que se acercan para brindar información o iniciar un proceso de búsqueda respecto de esos vínculos.

La iniciativa de la Provincia busca sensibilizar a madres biológicas que, por distintos motivos, no criaron a sus hijos —hoy adultos— y convocarlas a acercarse al área de Búsqueda de Origen.

En ese sentido, la campaña "Orígenes" se dirige especialmente a dichas mujeres, con un mensaje claro y respetuoso que tiene como objetivo promover el acercamiento al dispositivo estatal para ampliar la base de datos del área. De este modo, se busca generar más coincidencias entre quienes buscan conocer su origen y quienes pueden aportar información sobre esas historias.





La propuesta del gobierno bonaerense está compuesta por una serie de spots y materiales digitales que buscan facilitar el contacto en un marco de escucha, acompañamiento profesional y resguardo de la información personal.





Las herramientas de la campaña "Orígenes" están disponibles en la página web oficial del programa Búsqueda de Origen.





En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para escucharte y acompañarte.

​Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas

📞 0800 333 5502 - 📲 busquedadeorigen.mseg.gba.gov.ar