Otra denuncia por abuso sexual de un profesor de gimnasia sacude Ituzaingó

Otra denuncia por abuso sexual en donde el abusador es profesor de educación física en los colegios públicos de Ituzaingó, volvió a estremecer la agenda pública del distrito. Luego de que se conociera la denuncia de Alejandra Macarena Bermúdez, sobre los abusos que sufrió en el Instituto Lourdes y que este medio publica los detalles, otro caso similar, es investigado por la justicia penal.



Una joven de 31 años radicó una denuncia penal por abuso sexual simple contra su entrenador personal y profesor de educación física, identificado como Mauro Martorano Machín, de 33 años. El hecho habría ocurrido el pasado 27 de julio de 2024 dentro de las instalaciones del gimnasio "Gym Over The Top", ubicado en la calle Ascasubi al 2500, casi esquina Bermejo de Villa Udaondo.



La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 Descentralizada de Ituzaingó, bajo la dirección de la Dra. Alejandra Bonini. Tras la presentación formal, la justicia dispuso una restricción perimetral para el acusado, se le tomó declaración testimonial a la madre de la víctima y se llevó a cabo una pericia psicológica a la denunciante.



Mauro Martorano Machín es profesor de educación física en la Escuela de Educación Primaria Nº8 "Tambor De Tacuarí" sobre la calle Rivera y en Escuela de Educación Primaria N°13 "Alejandro Maria De Aguado- de Villa Udaondo. También es profesor en la Escuela de Educación Secundaria N°10 "Madres de Malvinas" de Villa Udaondo y en la Escuela Secundaria N° 16 de Barrio San Alberto.

Los hechos

Según consta en el parte policial radicado el 12 de agosto en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Ituzaingó, la víctima, Noelia Natalia González, era alumna de instrucción deportiva con el acusado desde hacía más de diez años.



El incidente se produjo el sábado 27 de julio a las 13:00 horas dentro del gimnasio "Gym Over The Top" en Villa Udaondo. La denunciante y el profesor acordaron encontrarse antes del horario de apertura al público para realizar una rutina de musculación, una práctica que describieron como habitual en su dinámica de entrenamiento.

El gimnasio donde se habría producido el abuso que investiga la justicia



Durante la sesión, Machin le sugirió a la mujer que se quitara el short para trabajar con mayor comodidad, quedando ella en ropa interior. Mientras la alumna se encontraba boca abajo, el instructor comenzó a aplicar aceite y masajear la zona baja de la espalda y los glúteos.



De acuerdo con el testimonio brindado ante la Teniente Sonia López, en ese momento el acusado abuso sexualmente de la mujer. La víctima reaccionó de inmediato, dándose vuelta y confrontando al agresor por su accionar. Ante el reclamo, el denunciado intentó justificar el abuso alegando que "pintó" y pidió disculpas reiteradas veces.

La denuncia y el avance judicial

Tras el episodio, la mujer abandonó el lugar y cesó su asistencia al gimnasio. Días más tarde, y por recomendación de su terapeuta —con quien realiza tratamiento psicológico desde 2021—, decidió acudir a las autoridades para formalizar la acusación.



Si bien en una primera instancia la víctima manifestó dudas sobre instar la acción penal, la causa ha avanzado con medidas probatorias concretas. La madre de la víctima prestó declaración en calidad de testigo y se incorporaron los informes de las pericias psicológicas realizadas a la damnificada.



"Vino a mi casa para hablar con Noelia, testificó la madre de la víctima. "Me dijo que sabia que había cometido "un error" y que quería disculparse. Yo le dije que se retirara porque mi hija estaba muy mal, con angustia, miedo y en shock".



Desde la fiscalía confirmaron a La Ciudad la investigación en curso y las medidas que se tomaron, Resta saber si se notificó a la Jefatura de Inspección distrital y a los colegios en donde trabaja el acusado sobre la formación de la causa.



La víctima aguarda junto a su familia el avance de la investigación. " No puedo pagar un abogado para que siga la causa, pero confió en que la justicia hará lo que tiene que hacer para que lo que me pasó a mi, no se repita con ninguna otra chica."