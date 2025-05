Otra victoria agónica del Verde

Ituzaingó venció sobre la hora a El Porvenir por 2 a 1 con goles de Edilson Giménez y Agustín Faillace. Con esta victoria quedó tercero en la Zona A del Torneo Apertura.



Por la fecha 10 del Campeonato de la Primera C, en el Carlos Sacaan, se enfrentó el “León” y el elenco de Gerli, en un encuentro de dientes apretados y no apto para cardíacos.



En la primera parte que fue muy parejo y disputado por ambos equipos, El Porvenir dominó las acciones del mediocampo, mientras que Ituzaingó emparejó las acciones, donde en la primera jugada que tuvo, a los 16 minutos, abrió el marcador a través de Edilson Giménez, luego de un remate de Jonathan Maza, que contuvo el arquero del “Porve”, el nueve del León empujó la pelota hacia la red y puso el 1 a 0 parcial.



No obstante, el Verde tuvo un buen primer tiempo, donde generó varias chances para aumentar el marcador, pero falló en la puntada final, y se fueron al descanso con ventaja a favor del equipo de Matías De Cicco.



En la parte complementaria, Ituzaingó aguantó el triunfo parcial, se defendió muy atrás y eso hizo que El Porvenir fue en busca de poder empatar el encuentro, y lo consiguió a los 17 minutos del segundo tiempo por medio de Matías Alcalde, luego de una buena jugada colectiva.



Baldazo de agua fría para el León, que tuvo un flojo rendimiento en la segunda parte, donde buscó el gol del triunfo por todos los sectores del mediocampo.



Cuando parecía que el partido finalizaba con pardas en uno, al igual que con Alem, el Verde consiguió el gol agónico por intermedio de Agustín Faillace, que conectó un buen cabezazo, puso cifras definitivas de 2-1.

De esta manera, Ituzaingó volvió a ganar sobre el epilogo del partido, y se afianza en puestos de reducido.



Con esta victoria quedó tercero, con 16 puntos, a nueve del único líder, Central Córdoba de Rosario con 25 unidades.



En la próxima fecha, el equipo ituzainguense se enfrentará a J.J.Urquiza, el sábado 17 de mayo a las 15:30 hs, en Loma Hermosa, buscando otro triunfo para quedar escolta del Torneo Apertura de la Primera C.