Otro ataque a la comunidad LGBT+: La artista drag "La Queen" sufrió una brutal golpiza

"Estaba dispuesto a quitarme la vida. Me decía 'te merecés esto por puto', mientras me pegaba y se reía. Disfrutaba de verme llorar y pedir que pare", relató la artista drag "La Queen" respecto del ataque que sufrió a plena luz del día durante el feriado del 8 de diciembre en CABA.





La cantante drag oriunda de Fuerte Apache denunció públicamente en sus redes y ante la justicia que un hombre la atacó cuando salía del gimnasio en Villa Real, CABA, alrededor de las 12:40 y las 13.





"Un hombre pelado y con barba se acercó a toda velocidad y me dio una piña, dejándome medio inconsciente. Cuando caí al piso, siguió pegándome. Intentó matarme por ser gay. Cuando se acercó gente a socorrerme, escapó. Me dejó con traumatismo facial y una quebradura en la mandíbula", explicó.





La artista drag "La Queen" denunció la brutal golpiza homoodiante que sufrió en CABA.

El hecho ocurrió en las calles Bruselas y José Pedro Varela, justo en la Plaza de Villa Real. La artista, que ya cuenta con testigos del ataque, se encuentra buscando distintas cámaras de comercios aledaños en las que se vea toda la situación.





Las consecuencias de los discursos de odio

Tras la publicación en redes, el ataque a La Queen no tardó en ser repudiado por gente de la comunidad LGBT+ tanto a nivel nacional como internacional.





En los comentarios, distintos usuarios manifestaban su apoyo a la artista y exigían justicia y cese de los ataques homoodiantes. La propia cantante drag se encargó de responder a varios de ellos y reflexionó acerca del aumento exponencial de la violencia hacia la comunidad disidente, que abarca desde los ataques físicos hasta la violencia expresada con palabras: "Todo esto es culpa de los discursos explícitos de odio", detalló.





Asimismo, La Queen profundizó: "La comunidad LGBT+ está en peligro en este país. Hoy somos un target por el odio que baja desde el poder hacia el pueblo. Se ven envalentonados para atacarnos. Hoy fui yo, mañana es otro".





Actualmente, la artista drag se encuentra juntando plata para costear los tratamientos y los antibióticos. Para colaborar, es posible enviar un aporte económico al alias de Mercado Pago: walterdamianjavier