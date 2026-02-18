Otro aumento del boleto de colectivo en el AMBA

El transporte público vuelve a convertirse en la variable de ajuste. El Gobierno dispuso una nueva actualización de tarifas para los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comenzará a regir desde este miércoles 18 de febrero y alcanzará a 104 líneas. El incremento será inmediato y fuerte: el boleto mínimo pasará a $650 y en marzo llegará a $700, lo que implica un aumento del 31,35% en la primera etapa y un 41,46% acumulado en apenas un mes.



La medida fue oficializada mediante la resolución 11/2026, donde el Ejecutivo explicó que "con la finalidad de mantener la ecuación económico-financiera que permita el sostenimiento del servicio público de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, en condiciones de calidad y eficiencia, resulta necesario trasladar una parte de los costos de explotación de tales servicios a los cuadros tarifarios". Traducido al lenguaje cotidiano: pagar más para sostener el sistema.





Desde el 18 de febrero, los valores quedarán de la siguiente manera:





0 a 3 km: $650 — sin SUBE registrada: $1.033,50

3 a 6 km: $724,09 — sin SUBE registrada: $1.151,30

6 a 12 km: $779,87 — sin SUBE registrada: $1.239,99

12 a 27 km: $835,71 — sin SUBE registrada: $1.328,78

Más de 27 km: $891,16 — sin SUBE registrada: $1.416,94





Líneas afectadas

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.