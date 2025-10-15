Pablo Borda brindará una charla gratuita en Morón

Este profesor de historia e influencer de redes sociales, oriundo del partido de Morón, carga consigo la misión de demoler aquel precepto -instalado lamentablemente desde hace tiempo en parte de la sociedad- de que la asignatura que él mismo imparte es "poco interesante". Es así como Pablo Borda comenzó, allá a mediados de 2020, a volcar todo el contenido de sus clases a redes sociales.



Fue en tiempos de pandemia cuando Pablo Borda, en ejercicio de la docencia en nivel secundario y universitario, observó la posibilidad de acercar todo su conocimiento sobre historia al público que habita las redes sociales. De esta manera, a través de sus relatos e interpretaciones, fue dándole vida a un contenido que invita -a través de su propia impronta- a pensar y reflexionar sobre diferentes sucesos históricos.

"El historiador Pablo Borda llega al Instituto y Archivo Histórico Municipal con entrada libre y gratuita", celebraron desde las redes de la Subsecretaría de Políticas Culturales del Municipio de Morón. Es importante destacar que, el de este sábado 18 de octubre, será el décimo cuarto encuentro del ciclo -del cual ya han particiapado Pedro Saborido, Martín Kohan, Ezequiel Adamovsky, Rita Cortese y Mauricio Kartún, entre otros- de charlas y debates "Alzar la Voz".



La jornada comenzará a partir de las 18:00hs con una charla que brindará Agustín Algaze, coordinador del Instituto y Archivo Histórico Municipal, en la cual hablará sobre tradiciones y leyendas sobre los orígenes del partido de Morón. El cierre de este encuentro estará a cargo de Pablo Borda, el cual estará presentando su exposición "Argentina y Morón en la historia" para todos los que se hagan presentes.



Debemos recordar que el Instituto y Archivo Histórico Municipal se encuentra ubicado Haedo, más específicamente en Estrada 17. "Los quiero invitar a una edición especial del ciclo 'Alzar la Voz' que va a tratar sobre la identidad moronense", mencionó el profe Borda en sus redes sociales.