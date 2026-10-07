Parque Leloir: emboscaron a un repartidor y le robaron la bicicleta, el celular y hasta la campera

Un joven repartidor de una aplicación de envíos sufrió un violento asalto en la localidad de Parque Leloir, Ituzaingó, cuando fue emboscado por dos delincuentes que lo atacaron y le robaron su bicicleta.



El hecho ocurrió el sábado 3 de octubre, alrededor de las 23:20, sobre la calle De los Payadores, entre Zapala y Los Recuerdos. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes permiten reconstruir el accionar de los asaltantes.



Según se observa en el registro fílmico, la víctima, un repartidor de la plataforma Pedidos Ya, circulaba a baja velocidad y atento a su teléfono celular mientras intentaba localizar el domicilio de un cliente para entregar un pedido.

En ese contexto, dos sujetos que caminaban por la calle advirtieron su aproximación y esperaron hasta que se detenga para perseguirlo.



Cuando el trabajador estuvo a pocos metros, los delincuentes lo atacaron por la espalda: lo tomaron de la mochila de reparto y, de un tirón, lo derribaron de la bicicleta.

Ya con el repartidor a pie, los asaltantes lo rodearon, le arrebataron el teléfono móvil y le exigieron que entregara la campera que llevaba puesta. En cuestión de segundos, los ladrones huyeron del lugar a bordo del rodado sustraído, dejando a la víctima a pie y conservando únicamente su mochila de trabajo.