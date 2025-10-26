Pedro Saborido y The Walking Conurban regresan a zona oeste

Todo el público de zona oeste se encuentra invitado a "pensar, reflexionar y, por qué no, reir" con este espectáculo que llevarán adelante Pedro Saborido y The Walking Conurban. Desde hace ya un tiempo esta particular sociedad -conformada por el escritor y los impulsores de la famosa cuenta de Instagram- viene llevando adelante este show en diferentes localidades bonaerenses.



A través de este show, sus protagonistas proponen "pensar al territorio conurbano desde múltiples variables" en este show que tendrá lugar el próximo viernes 7 de noviembre. Tanto la identidad y la historia como la economía y la estética son algunos de los conceptos que se tendrán en cuenta a la hora de desarrollar este recorrido por la propia dialéctica del conurbano.

Tanto el reconocido escritor y guionista como los encargados de la comunidad The Walking Conurban, guiarán al público a través de "pequeñas historias de vida, datos duros, estadísticas, proezas minúsculas, imágenes icónicas y personajes únicos que hacen al conurbano bonaerense un espacio particular". De esta forma y bajo el inconfundible humor de Pedro Saborido "invitamos a pensar al conurbano bonaerense desde un plano reflexivo y lúdico", manifestaron desde la organización del espectáculo.

Cómo se puede conseguir entradas para ver a Pedro Saborido y The Walking Conurban





La presentación de Pedro Saborido y The Walking Conurban tendrá lugar, el próximo viernes 7 de noviembre, en Auditorio Oeste (Av. Rivadavia 17.230) de Haedo. Este show está programado para las 21:00hs y las entradas pueden adquirirse de forma online a través del sitio Passline.



Estas entradas tienen un valor de $18.000 pesos y pueden abonarse tanto con tarjeta de crédito/debito o mediante Mercado Pago. Es importante destacar que, durante la noche del show, la ubicación se asignará por orden de llegada y en mesas compartidas.