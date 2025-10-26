Pedro Saborido y The Walking Conurban regresan a zona oeste
Enzo Ariel Resino
Se presentarán en Auditorio Oeste (Av. Rivadavia 17.230, Haedo), en el marco del show "Un viaje por el universo conurbano".
Todo el público de zona oeste se encuentra invitado a "pensar, reflexionar y, por qué no, reir" con este espectáculo que llevarán adelante Pedro Saborido y The Walking Conurban. Desde hace ya un tiempo esta particular sociedad -conformada por el escritor y los impulsores de la famosa cuenta de Instagram- viene llevando adelante este show en diferentes localidades bonaerenses.
A través de este show, sus protagonistas proponen "pensar al territorio conurbano desde múltiples variables" en este show que tendrá lugar el próximo viernes 7 de noviembre. Tanto la identidad y la historia como la economía y la estética son algunos de los conceptos que se tendrán en cuenta a la hora de desarrollar este recorrido por la propia dialéctica del conurbano.
Tanto el reconocido escritor y guionista como los encargados de la comunidad The Walking Conurban, guiarán al público a través de "pequeñas historias de vida, datos duros, estadísticas, proezas minúsculas, imágenes icónicas y personajes únicos que hacen al conurbano bonaerense un espacio particular". De esta forma y bajo el inconfundible humor de Pedro Saborido "invitamos a pensar al conurbano bonaerense desde un plano reflexivo y lúdico", manifestaron desde la organización del espectáculo.
Cómo se puede conseguir entradas para ver a Pedro Saborido y The Walking Conurban
La presentación de Pedro Saborido y The Walking Conurban tendrá lugar, el próximo viernes 7 de noviembre, en Auditorio Oeste (Av. Rivadavia 17.230) de Haedo. Este show está programado para las 21:00hs y las entradas pueden adquirirse de forma online a través del sitio Passline.
Estas entradas tienen un valor de $18.000 pesos y pueden abonarse tanto con tarjeta de crédito/debito o mediante Mercado Pago. Es importante destacar que, durante la noche del show, la ubicación se asignará por orden de llegada y en mesas compartidas.