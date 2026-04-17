Persecución y choque en Haedo: desbaratan a una banda que intentó una entradera

Una banda integrada por seis hombres procedentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue desarticulada en Haedo, luego de un fallido intento de entradera que derivó en una persecución y el choque del vehículo en el que intentaban escapar.



El hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle Vélez Sarsfield al 1000. Allí, cinco de los delincuentes violentaron la reja de una ventana del patio trasero con la intención de ingresar a la finca.



Sin embargo, se dieron a la fuga sin lograr sustraer pertenencias ni dinero, dejando a la víctima ilesa.



Al advertir la presencia policial, iniciaron la huida a bordo de un Toyota Etios gris, pero a las pocas cuadras, en la intersección de las calles Larralde y Escalada de Morón, los sospechosos perdieron el control y colisionaron contra un poste de luz.



En ese lugar fue aprehendido uno de los delincuentes, mientras que el resto de los cómplices abandonó el auto chocado para subir a un Suzuki Fun negro que actuaba de apoyo. No obstante, la policía logró interceptarlos metros más adelante y detener a los otros cinco integrantes.



En el interior de los vehículos, los efectivos incautaron una mochila que contenía herramientas de corte y fuerza, tales como un crique, destornilladores y llaves francesas, elementos habitualmente utilizados para vulnerar accesos en viviendas.



La organización delictiva estaba compuesta por sujetos de entre 19 y 33 años. La mayoría de ellos, N.A.D. (23), G.B. (24), T.E.O. (23), F.L.F. (33) y M.O.C. (23), registran domicilio en la zona de Villa Soldati, mientras que el integrante restante, A.S.C. (19), reside en la Villa 1.11.14.



Entre los detenidos, se constató que dos de ellos cuentan con un frondoso prontuario: N.A.D. posee antecedentes por robo agravado por el uso de arma de fuego, mientras que F.L.F. tiene registros previos por delitos de desobediencia y robo agravado cometido en poblado y en banda.



La causa quedó a cargo de la UFI N° 3 de Morón bajo la carátula de averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad.

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