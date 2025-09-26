"¿Por qué salud?": Este viernes se presentará el libro de Manuel Fonseca en Morón

El médico y docente conversará sobre su último lanzamiento editorial, que propone discutir las virtudes y carencias del actual modelo sanitario argentino para pensar una reconstrucción del sistema.

Este viernes 26 de septiembre a las 17, el médico y dirigente de Patria Grande en La Plata, Manuel Fonseca presentará en la sede de Suteba Morón (Rep. Oriental del Uruguay 47) su libro titulado "¿Por qué salud? Conversaciones e ideas sobre motivos, enfoques y propósitos del trabajo en salud", un material que propone discutir las virtudes y carencias del actual modelo sanitario argentino para pensar una reconstrucción del sistema.





El libro publicado en julio de 2025 por Editorial Prometeo y que cuenta con prólogos a cargo del dirigente social, Juan Grabois y el vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata (de la cual Fonseca es egresado), Fernando Tauber, busca demostrar que es posible la creación de un modelo de salud justo, soberano y de calidad, articulando teorías y propuestas que van en contraposición y en contexto con las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.





El médico especialista en Medicina General y Familiar, Manuel Fonseca, explicó que su libro "es fruto de largas conversaciones y reflexiones sobre los problemas que afectan a las salud de nuestro pueblo, desde distintas miradas y con distintas voces".





Un encuentro para debatir y reflexionar

Durante la jornada de presentación del libro de Manuel Fonseca en Morón, los y las asistentes se podrán encontrar con un espacio de charlas y debates en torno a la realidad sanitaria argentina, que estará integrado por diversas personalidades destacadas.





Entre ellas, se encuentran la funcionaria, militante barrial y catequista, Fernanda Miño y la diputada nacional y trabajadora de la economía popular, Natalia Zaracho.





"Espero que este espacio sirva para generar debates, encuentros, profundidad de análisis y, sobre todo, rescatar experiencias valiosas para construir nuevas propuestas para el derecho a la salud", expresó Fonseca respecto de la actividad de este fin de semana.





Para participar de la presentación del libro "¿Por qué salud? Conversaciones e ideas sobre motivos, enfoques y propósitos del trabajo en salud" de Manuel Fonseca, es necesario acercarse este viernes 26 de septiembre a las 17 a la sede de Suteba Morón (Rep. Oriental del Uruguay 47). La actividad es gratuita y abierta a la comunidad.