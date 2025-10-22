Posta inclusiva en tu barrio: Hoy se realizará un encuentro en Morón

Este miércoles 22 de 9 a 15 se realizará en Morón una posta inclusiva, una medida que tiene como objetivo acercar a los vecinos y las vecinas distintas facilidades para efectuar trámites relacionados a la discapacidad y la salud.





El encuentro tendrá lugar en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de Morón, ubicada en Machado al 749. En el mismo, los y las asistentes podrán acceder, entre otros beneficios, a un operativo para realizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).





El CUD es un documento público válido en todo el país que permite a las personas con discapacidad ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales Nº22431 y 24901.





Según la legislación vigente, las personas con discapacidad que tengan en CUD podrán acceder a una cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) de su discapacidad, traslados gratuitos en el transporte público terrestre, ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad, exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros) y libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que se realice el traslado.





Además del CUD, los vecinos y las vecinas que se acerquen este miércoles a la posta inclusiva que tendrá lugar en Morón podrán acceder a la entrega de pases libres multimodal, vacunación de calendario, toma de tensión arterial y distintos talleres de prevención y promoción de la salud.





La cita es este miércoles 22 de octubre de 9 a 15 en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de Morón (Machado 749).