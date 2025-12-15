Primer Parlamento Bonaerense de la Discapacidad: Hoy se realizará el evento en La Plata

Este lunes 15 de diciembre se llevará adelante el Primer Parlamento Bonaerense de la Discapacidad en el Palacio Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires (Av. 53 e/ 7 y 8) de La Plata, una propuesta pensada para poner en valor las experiencias de las personas con discapacidad de la provincia.





La iniciativa está a cargo del bloque de diputados y diputadas de Unión por la Patria - Provincia de Buenos Aires y, además de su realización en el Palacio platense, contará con una transmisión en vivo permanente para que todas las personas puedan acceder al encuentro.





"Queremos escuchar y poner en valor la historia y lucha de las personas con discapacidad, sus familias y trabajadores del sector", destacaron desde la organización del Parlamento Bonaerense de la Discapacidad.





El encuentro se da en el marco de un recorte sistemático al área de Discapacidad por parte del gobierno nacional, una situación que ha sido denunciada públicamente en varias ocasiones, tanto por personas con distintas discapacidades como por sus familias, acompañantes terapéuticos y trabajadores de diversos espacios.





Al respecto, la diputada y militante de La Cámpora de Ituzaingó, Marga Recalde, destacó: "La lucha por los derechos de las personas con discapacidad ha cobrado fuerza frente a las medidas de crueldad del gobierno de Javier Milei, incluyendo auditorías arbitrarias a pensiones y desfinanciación de servicios esenciales para las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores del sector".





Hablando sobre lo que importa: Un espacio para reflexionar

Durante la realización del Parlamento Bonaerense de la Discapacidad de este lunes, se debatirán distintos ejes conceptuales que competen a la vida de las personas con discapacidad y trabajadores del sector.





Entre ellos, se encuentran el eje trabajo, que abordará la situación laboral de las personas con discapacidad, el desempleo, la falta de perspectiva y precarización.





Por su parte, en el eje accesibilidad se debatirá sobre la accesibilidad en el entorno físico, social, económico y cultural, además del acceso a la salud, la educación, la información y comunicaciones.





Por último, en el eje comunidad los y las presentes reflexionarán sobre la ausencia de una perspectiva adecuada en los espacios sociales y el papel de instituciones y ámbitos no estatales en la mejora de la calidad de vida de las personas con distintas discapacidades.





Para participar del Parlamento Bonaerense de la Discapacidad de este lunes 15 de diciembre es necesario acercarse al Palacio Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires (Av. 53 e/ 7 y 8) en La Plata. También se puede participar del encuentro a través de la transmisión en vivo por YouTube.