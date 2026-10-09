9 de oct. de 2026

Prueba y error: al final el martes 13 habrá trenes

Diario La Ciudad

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Prueba y error: al final el martes 13 habrá trenes
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La Línea Sarmiento, una de las arterias principales que conecta la zona oeste del Gran Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, volvió sobre sus pasos y anunció que el martes 13 de octubre habrá trenes.

A diferencia de lo previsto inicialmente, los trabajos más invasivos sobre la traza ferroviaria se concentrarán exclusivamente durante los días sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre de 2026, que son feriados. Como resultado directo de esta compactación de tareas, el martes 13 de octubre los usuarios contarán con el servicio operando en sus cronogramas habituales.

Prueba y error

Según el comunicado oficial emitido por la empresa estatal a través del portal de la Presidencia de la Nación, esta decisión responde a dos factores fundamentales: las "condiciones climáticas pronosticadas para el fin de semana largo" y la necesidad imperiosa de garantizar la movilidad de cientos de miles de trabajadores y estudiantes en el inicio de la semana hábil.

"La modificación permitirá avanzar con las tareas previstas durante los primeros tres días y, al mismo tiempo, restituir el servicio de pasajeros el martes 13, teniendo en cuenta las condiciones climáticas imperantes y la necesidad de garantizar la prestación durante esa jornada", detalla la cita textual extraída del informe oficial de Trenes Argentinos, entidad que opera bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía.

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