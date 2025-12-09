¿Qué auto maneja Franco Colapinto en F1, qué equipo integra y cómo llega al cierre de temporada 2025?

Colapinto vive el momento más grande de su carrera: la temporada 2025 de la Fórmula 1 lo encuentra como piloto oficial de Alpine, consolidado en la categoría más exigente del automovilismo mundial. Después de su primer paso por Williams en 2024, el joven argentino de 21 años vuelve a la F1 con un proyecto más estable y una escudería fabulosa.



Para los hinchas argentinos, su presencia tiene un valor emocional extra porque después de décadas sin representantes nacionales consolidados en la categoría, la participación en Fórmula 1 de Franco Colapinto reabrió un vínculo histórico que había quedado pendiente desde los años de Reutemann. Su evolución, su madurez técnica y su carisma dentro del paddock hicieron que el 2025 se convierta en un año de enorme expectativa.

Colapinto compite en 2025 con el Alpine F1 Team, la escudería francesa que decidió incorporarlo tras seguir de cerca su progreso en Williams y sus actuaciones en F2. Su llegada se dio en un momento de reestructuración interna del equipo, que buscaba un piloto joven, rápido y con proyección. Alpine vio en él una oportunidad estratégica pensando en el futuro inmediato.



El argentino llegó para ocupar un lugar fundamental dentro de la dupla titular, apoyado por un proyecto técnico más sólido que el que tuvo en Williams. La escudería destacó su capacidad de adaptación, su consistencia en clasificación y su madurez en carrera, cualidades que pesaron en la decisión de ficharlo para el campeonato 2025.

Para la temporada 2025, Colapinto maneja el Alpine A25, el monoplaza desarrollado por la escudería con mejoras en eficiencia aerodinámica, estabilidad en curvas medias y una unidad de potencia revisada para competir con los equipos de media y alta parrilla. Es un salto importante respecto al Williams que condujo en 2024, con un chasis más competitivo.



Fuera de la pista, tomó protagonismo el Alpine A290, el auto eléctrico de calle con el que Colapinto apareció en un video viral de la F1. El modelo fue elegido como el mejor vehículo del 2025 en Europa y se convirtió en parte de la imagen pública del piloto. Aunque no tiene relación directa con su desempeño deportivo, sí refleja su vínculo creciente con la marca.

El ascenso de Colapinto empezó con títulos en categorías promocionales como la Fórmula Renault Eurocup, donde comenzó a llamar la atención por su velocidad y estabilidad bajo presión. Más tarde, sus temporadas en Fórmula 3 y, especialmente, en Fórmula 2 lo posicionaron entre los talentos jóvenes más sólidos del continente.



A partir de esos resultados, sumó test, entrenamientos oficiales y participaciones como piloto de reserva. La acumulación de experiencia lo llevó a debutar en F1 con Williams en 2024, un paso decisivo para construir su llegada definitiva al asiento titular dentro de Alpine.

En su primera temporada parcial con Williams, Colapinto logró sumar puntos, completar buenas clasificaciones y dejar señales claras de crecimiento. Su desempeño fue seguido de cerca por distintas escuderías, y Alpine fue la que finalmente apostó por él para un rol titular en 2025.



Con un auto más competitivo y un entorno técnico exigente, Colapinto llega al nuevo campeonato con metas realistas pero ambiciosas: afianzarse en la mitad de la parrilla, sumar puntos con regularidad y, sobre todo, ganar experiencia en circuitos donde nunca había competido en F1.

Analistas europeos destacaron su velocidad en vuelta rápida, su manejo agresivo pero controlado y su evolución constante en situaciones de carrera. Muchos lo consideran uno de los proyectos más interesantes de la nueva generación, ubicado en la misma discusión que jóvenes talentos de equipos grandes.



Su mayor desafío, coinciden los especialistas, será sostener la consistencia a lo largo de un calendario exigente y adaptarse a las dinámicas internas de Alpine. Aun así, el consenso general es que tiene margen para crecer y convertirse en uno de los nombres fuertes de los próximos años.

La temporada 2025 mantiene el formato habitual del Mundial: prácticas los viernes, clasificación los sábados y carrera los domingos, con 24 Grandes Premios distribuídos en cuatro continentes. Para Colapinto, será su primera campaña completa con un auto competitivo desde la primera fecha.



Principales circuitos del año:





• Bahréin

• Arabia Saudita

• Australia

• Japón

• Mónaco

• España

• Canadá

• Brasil

• Las Vegas

• Abu Dhabi



Es un calendario diverso, con desafíos muy distintos en cada pista y varias oportunidades para mostrar evolución.

La Fórmula 1 actualiza sus estadísticas de manera constante a través de plataformas oficiales y sitios especializados que publican clasificaciones, tiempos por sector, evolución vuelta a vuelta y reportes de cada fin de semana. Estos datos permiten seguir en detalle cómo progresa un piloto a lo largo de la temporada y comparar su rendimiento con el de su compañero de equipo y el resto de la parrilla.



Para quienes quieran seguir y apostar en la Fórmula 1 de Franco Colapinto con mayor contexto, sitios como Betano Argentina ofrecen análisis previos, tendencias por escudería, comparativas entre pilotos y datos importantes de cada Gran Premio. Una forma clara y accesible de seguir el campeonato completo y entender cómo se consolida el piloto argentino carrera tras carrera.