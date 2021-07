Que debe hacer una mujer que vive en Ituzaingó si opta por ejercer el derecho de interrumpir su embarazo

El pasado martes, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, visitó Ituzaingó para firmar un convenio en el marco del programa Comunidades Sin Violencia.

En este marco, la ministra brindó una entrevista en el programa Ciudad de Encandilados que emite Radio La Ciudad, donde explicó como deben hacer las vecinas del distrito para acceder al derecho de aborto legal, seguro y gratuito enmarcados en las figuras de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Ministra de la Mujer, Estela Diaz. Firma de convenio Comunidades Sin Violencia

El aborto es legal, seguro y gratuito

“Cualquier mujer o persona gestante deberá acercarse a la unidad sanitaria más cercana a su domicilio, donde el personal de salud le brindará el apoyo médico, psicológico y emocional necesario. Por medio de un chequeo se determina el tiempo de gestación y que pasos debe seguir para que se administre el medicamento en su domicilio.” explicó la ministra.

La ley, N°27610, establece que cualquier persona gestante, mayor de 16 años, tiene facultad plena para requerir la interrupción voluntaria de su embarazo hasta la semana 14. El protocolo establece el tratamiento más seguro y menos doloroso suministrando los correspondientes medicamentos.

En caso de exceder la cantidad de semanas, la persona gestante puede acceder a la interrupción si: 1. El embarazo es resultado de una violación; en este caso es necesario realizar una declaración jurada ante el personal de salud.

2. Se trate de una niña menor de 13 años, en este caso no hay necesidad de una declaración jurada. Se encuentra en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

La ministra aseguró: “el aborto es una decisión personal e individual de cada mujer gestante, las vecinas de Ituzaingó que quieran hacer uso de la ley tienen tres centros de salud a su disposición, donde la atención médica está debidamente capacitada”. Y agregó: “el tratamiento generalmente se realiza por vía de medicamentos (Misoprostol), que la provincia garantiza de forma gratuita en todos los centros sanitarios. Luego se realiza un control para chequear que la mujer se encuentre bien”.

Toda persona gestante tiene derecho a la información de su salud

El personal de salud tiene la obligación de garantizar la voluntad, el trato digno, la privacidad y la confidencialidad de cada paciente que desee acceder a su derecho. También deben mantener una escucha activa y respetuosa para brindar la información necesaria de los diferentes métodos de interrupción del embarazo y anticonceptivos.

Díaz comentó: “la consejería postaborto también es importante, el personal de salud puede intervenir con un método anticonceptivo para cuidar que no se repita la situación”. Y concluyó: “muchas veces en un embarazo no deseado, hay una situación de violencia de género donde no se le permitió a la mujer cuidarse, de esta forma brindamos una atención integral con personal médico y psicológico debidamente preparado“.

Unidades Sanitarias en Ituzaingó

En la página web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se encuentra un mapa interactivo con todas las Unidades Sanitarias disponibles para la atención de las mujeres. En Ituzaingó los centros de salud son:

Unidad Sanitaria San Alberto

Domicilio: Pringles, N° 2750

Teléfono: (11) 46219676

Unidad Sanitaria Villa Las Naciones

Domicilio: Haití y Turquía

Teléfono: (800) 6661432

Unidad Sanitaria Ituzaingó Sur

Domicilio: Gelpi, N° 2155

Teléfono: (11) 46234347

Las mujeres de la provincia tienen a su disposición el teléfono de Salud Sexual 0800-222-3444. Al contactarse les explican los pasos a seguir si desean ejercer el derecho a la IVE o ILE, también pueden consultar sobre las Unidades Sanitarias más cercanas o denunciar alguna atención no debida por parte del personal a cargo.

Comunidades Sin Violencia

El municipio cuenta con instituciones que acompañan a cada vecina en problemáticas relacionadas con violencia de género. El Refugio para mujeres y sus hijos “Busco Mi Destino”; teléfono 4624-0898, la Comisaría de la Mujer y la Familia; 4623-3721. Éstas se encuentran nucleadas en el Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos de Ituzaingó, ubicado en Las Heras 30.

El programa Comunidades Sin Violencia, impulsado por el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, consiste en una trasferencia de recursos y fortalecimientos de equipos para garantizar la atención remota. Así poder acompañar en diversas áreas y de manera permanente a mujeres que sufren violencia de género.