Quiso robar un comercio del centro de Castelar y lo atraparon

Un hombre de 22 años fue detenido por robar un comercio de ropa en pleno centro de Castelar. Entró al local y se llevó ropa tras amenazar a la trabajadora del local haciendo gestos de que llevaba un arma. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad.





Durante la tarde de este viernes 22 de agosto, una mujer de 35 años atendía su comercio de ropa sobre Arias y Carlos Casares cuando un joven ingresó al local.

Haciéndole gestos de estar armado, el joven obligó a la dueña a entregar ropa del local.



Ni bien salió el ladrón, la víctima lo persiguió señalandolo por lo que agentes de la Guardia Urbana de Morón que circulaban lo retuvieron en colaboración con la Policía.



Tras devolver la ropa quedó imputado en una causa por Robo agravado en la que interviene la UFI N°5 de Morón.