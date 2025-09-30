Red de Artistas LGBT+ del conurbano: Morón impulsa un nuevo programa inclusivo

Desde el área cultural del Municipio de Morón invitan a lxs artistas disidentes del territorio a participar de una red de trabajadores del arte que pertenezcan a la comunidad LGBT+ y/o que sus obras estén interpeladas por la misma.

El Municipio de Morón lanzó una nueva convocatoria destinada a lxs artistas disidentes del conurbano con el objetivo de comenzar a crear una red de trabajadores de la cultura para futuras presentaciones y eventos en el distrito.

Se trata de la Red de Artistas LGBT+, una iniciativa de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Articulación Territorial que forma parte del programa Arte, Géneros y Diversidades.

Dicho proyecto disidente busca visibilizar a lxs artistas de la comunidad LGBT+ del territorio e impulsar sus trabajos, así como también el de aquellos y aquellas que, aunque no sean parte de las disidencias, sus obras estén interpeladas por la temática.

Según destacaron desde el Municipio de Morón, esta nueva Red de Artistas funcionará para crear una base de datos para que lxs trabajadores del arte puedan ser convocadxs para participar en futuros eventos y/o presentaciones municipales.

¿Cómo formar parte de la Red de Artistas LGBT+ de Morón?

Para que tus obras estén registradas en la nueva base de datos del programa Arte, Géneros y Diversidades de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Articulación Territorial de Morón, es necesario completar un formulario online.

En él, deberás responder a preguntas sobre tu tipo de arte, en qué disciplina se enmarca tu trabajo y enlazar un portfolio de tus obras.

Además, tendrás que especificar a qué tipo de público apunta tu trabajo y si precisas, en la instalación de tus obras, el apoyo de algún rider técnico.

Para inscribir tu trabajo en la Red de Artistas LGBT+ del Municipio de Morón hacé click acá.