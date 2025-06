Región Oeste: anuncian un paro general de Comercio para este mes

Los sindicatos de comercio de las principales regionales del conurbano bonaerense avanzan hacia la convocatoria de un paro general de toda la actividad en el transcurso del corriente mes de junio, con el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines (Seoca) de zona oeste a la cabeza.

El Comunicado

"Frente a un aumento de un 1,9 por ciento mensual que está por debajo de todos los índices oficiales de inflación, la actitud desafiante de la patronal es una clara provocación a los trabajadores y sus familias", dice el Seoca en un comunicado que lleva las firmas de Ledesma y de su secretario de Prensa, Juan Valenzuela.



"Los empleados de comercio de la zona oeste continuamos en estado de asamblea permanente y comunicamos que en caso de persistir esta postura, convocaremos a un paro total de la actividad por 24 horas", concluye el documento.



El reclamo es por el pago de la paritaria acordada, que el Gobierno nacional se niega a homologar y, además, presiona a los empresarios para que desconozcan su propia firma, situación que se arrastra desde hace ya alrededor de un mes.



Los delegados reunidos llevan el mandato a la comisión directiva, encargada de fijar la fecha. En el caso del Seoca, que abarca desde Morón a Marcos Paz, pasando por Merlo, Ituzaingó, Moreno y La Matanza, esa comisión es encabezada por Julio Rubén Ledesma.

En toda la Provincia

En su condición de secretario general de la regional más numerosa de la provincia, Ledesma, que además fue diputado por la Tercera sección electoral y secretario de Acción Social de la federación nacional, fue recibido hace diez días por la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa.



Como producto de esa gestión, poco después el ministerio emitió un dictamen, ratificando la validez del acuerdo paritario y la obligación de cumplir con su contenido. Esa herramienta le insufló nuevo aire a las protestas, que ahora cuentan con el apoyo oficial de la cartera provincial y, todo indica, recrudecerán.



Roberto Rodríguez es secretario general del Centro de Empleados de Comercio, cuyo alcance geográfico de extiende a los distritos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. "Estamos en la misma", afirma a la vez que considera que el gobierno les "toma el pelo". "La paritaria que intentan desconocer no es de veinte puntos, es de apenas 1,9, una miseria, y aún así la pisan", agrega.



Sin embargo, aunque coincide en el diagnóstico del malestar de los trabajadores, Rodríguez aporta un matiz. Entiende que esa decisión debe ser tomada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que conduce Armando Cavalieri.



"En Mar del Plata llevamos diez días en estado de alerta y movilización", explica a Buenos Aires/12 el secretario general de la regional Mar del Plata y Costa Atlántica, Guillermo Bianchi.



"Primero fueron asambleas informativas, sin afectar las tareas cotidianas y luego asambleas con paros parciales. Ahora que tenemos un dictamen de la autoridad provincial, vamos a exigir su cumplimiento. El paso siguiente es estudiar los recibos de sueldo, para ver quién paga el aumento y quién no. Si no se paga, profundizaremos las medidas", relata.



A la vez, Bianchi observa un dato llamativo. "Los autoservicios mayoristas extranjeros, propiedad de empresas multinacionales no pagan el aumento, pero los de grupos nacionales sí. A la brevedad, vamos a intimar por carta documento a quienes no lo hagan", avisa.