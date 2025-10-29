"Relatos migrantes": Últimos días para participar de la convocatoria cultural moronense

Hasta el jueves 30 de octubre es posible participar de la convocatoria "Relatos migrantes", una propuesta del área cultural del Municipio de Morón que busca visibilizar las historias de las personas migrantes del distrito y sus familias a través del diálogo cultural.



El objetivo de la iniciativa es conformar una muestra interdisciplinaria que tendrá lugar en el Espacio Cultural Paracone (Rawson y Constituyentes, Morón).



Mediante diversas aristas artísticas, "Relatos migrantes" pondrá en valor las experiencias migrantes a partir de la visibilización de temáticas como la desigualdad, el derecho a la movilidad humana, la xenofobia y la interculturalidad.



"Lo que nos compone es la diversidad y lo que nos divide son los límites geográficos. Porque somos, en definitiva, una gran cultura diasporica, y queremos construir en conjunto qué entendemos por 'migrar'", reflexionaron desde el área cultural de la comuna moronense.



Dentro de los trabajos artísticos que se pueden enviar para ser parte de la propuesta "Relatos migrantes", se encuentran las piezas visuales, performáticas, audiovisuales, poemas y/o relatos breves, recetas familiares y/o algún otro tipo de herencia migrante como objetos particulares.



Para participar de la convocatoria "Relatos migrantes" es necesario completar el siguiente formulario online. Hay tiempo para presentar los datos pertinentes hasta el jueves 30 de octubre.