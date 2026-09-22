Robo de moto en pleno centro de Ituzaingó

Una joven repartidora sufrió el robo de su motocicleta en pleno centro de Ituzaingó y se quedó sin su principal herramienta de trabajo. El hecho ocurrió este lunes a la tarde en la esquina de Soler y Zufriategui, sobre la vereda de la plaza en remodelación.



La víctima había dejado el vehículo con la traba del volante colocada para ir al banco y realizar compras en la zona. Confiada por la presencia cercana de agentes de tránsito, no colocó la cadena. Al volver, una hora y media después, descubrió que se habían llevado la moto.



Según relata la víctima, ningún comerciante ni vecino advirtió movimientos extraños y, hasta el momento, no aparecieron cámaras de seguridad que ayuden a identificar al ladrón.



Esta situación representa un golpe económico para la joven: utilizaba el vehículo para repartir en un local y en su tiempo libre para aplicaciones como PedidosYa, DiDi y Uber. Además, por una cuestión de horas, el seguro que tenía contratado era contra terceros y recién a la medianoche entraba en vigencia la cobertura contra todo riesgo.



Tras radicar la denuncia y publicar su teléfono para pedir datos, solo recibió llamados de estafadores que intentaron extorsionarla pidiéndole dinero a cambio de devolverle su moto.



El vehículo sustraído es una Rouser NS 200 azul, patente A173SUY, con la particularidad de tener la llanta delantera blanca y la trasera negra. Quienes puedan aportar información certera pueden comunicarse al número 1157247469.