Robó un auto en Haedo y tras una persecución volcó en Moreno

Un hombre de 24 años fue detenido tras protagonizar una violenta persecución policial que se inició en Haedo y terminó con el auto volcado en Paso del Rey. Todo comenzó cuando robó un Renault Logan en Haedo. Gracias al rastreo del celular de la víctima, la Policía lo ubicó en El Palomar y comenzó una persecución que se extendió por varios kilómetros.



El robo ocurrió este miércoles 29 frente a la puerta de la UTN Haedo, en la esquina de Directorio y París, donde un joven de 26 años fue asaltado y le sustrajeron su Renault Logan.



A partir del análisis de cámaras de seguridad y del rastreo del celular de la víctima, la Policía localizó el vehículo en El Palomar, circulando por la colectora del Acceso Oeste en dirección a Moreno.



Comenzó entonces una persecución que contó con apoyo del Comando de Patrullas de Ituzaingó y se extendió hasta la localidad de Paso del Rey.



En la esquina de Maipú y Bongiovanni, el delincuente perdió el control del Logan tras chocar, y el auto terminó volcado. Rodeado por los agentes, fue detenido en el lugar.



La UFI N°3 lo imputó por robo automotor y resistencia a la autoridad. La Policía recuperó el Renault Logan y los dos teléfonos celulares que pertenecían a la víctima.