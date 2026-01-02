Por el tarifazo desde hoy una familia del AMBA pagará tarifa plena en luz y gas

El bolsillo de los argentinos enfrentará una nueva presión a partir de este mes. El Gobierno nacional oficializó este viernes el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), una medida que pone fin a la segmentación tarifaria vigente y que detonará un aumento considerable en el costo final de las boletas de luz y gas para la clase media y sectores que excedan los nuevos topes de consumo.

Golpe a la canasta de servicios

La decisión, plasmada en el Decreto 943/2025, implica que el Estado dejará de subvencionar a cerca de 7.500.000 familias. Al unificar las categorías en un esquema binario (con o sin subsidio), se espera un encarecimiento inmediato de la canasta de servicios públicos, un ítem que ya ocupa una porción significativa de los salarios.



Los nuevos cuadros tarifarios, que los entes reguladores (Enargas y ENRE) publicarán a mediados de enero, reflejarán el traslado de los costos reales de la energía a los usuarios. El objetivo fiscal es contundente: bajar el gasto en subsidios del 0,6% al 0,5% del PBI, lo que representa un recorte de fondos públicos de hasta 1.000 millones de dólares que ahora deberán cubrir los hogares.

¿Quiénes pagarán tarifa plena?

El impacto se sentirá con fuerza en los hogares que superen los $3.7 millones mensuales (equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales). Estos usuarios pasarán a pagar la tarifa plena, sin ningún tipo de ayuda estatal.



Sin embargo, el ajuste también alcanza a quienes mantengan el subsidio. El nuevo esquema impone límites de consumo muy estrictos para acceder al descuento del 50%:





Electricidad: Solo se subsidiarán 300 kWh mensuales en verano/invierno y 150 kWh en meses templados. Todo lo que exceda ese límite se pagará a precio "de mercado".





Solo se subsidiarán en verano/invierno y en meses templados. Todo lo que exceda ese límite se pagará a precio "de mercado". Gas: Se mantienen los volúmenes vigentes, pero concentrando la ayuda solo en los meses fríos (abril-septiembre).





El dato: Para amortiguar el salto en las facturas, que se prevé abrupto, el Gobierno aplicará una "bonificación de transición" del 25% en enero, que desaparecerá gradualmente mes a mes hasta llegar a cero en diciembre de 2026.

El fin de la tarifa plana para la clase media

El punto crítico del decreto publicado hoy es el límite de consumo subsidiado. El gobierno fijó un tope de 300 kWh mensuales para recibir la bonificación del 50%.



El problema radica en que el consumo promedio de un hogar de clase media en el AMBA durante enero —mes de altas temperaturas y uso intensivo de aires acondicionados— oscila entre los 400 y 450 kWh.





El impacto real: Bajo el sistema anterior, el "Nivel 3" (ingresos medios) tenía una protección más amplia. Con el nuevo sistema SEF, esos 150 kWh de excedente (la diferencia entre el tope de 300 y un consumo real de 450) se pagarán a precio pleno de mercado, sin ninguna subvención.

Los números de enero 2026

Según estimaciones privadas basadas en los nuevos cuadros que preparan los entes reguladores, el costo de mantener un hogar en funcionamiento se dispara.



A continuación, el desglose de la Canasta de Servicios de Enero 2026 para una familia tipo (dos adultos, dos menores en edad escolar) con consumo medio-alto:





Servicio Consumo Promedio (Clase Media) Costo Estimado Enero '26 Impacto Electricidad 450 kWh (Verano) $ 82.500* ▲ Fuerte suba por excedente Transporte 40 viajes (Bus/Tren) $ 76.125 ▲ Ajuste mensual por IPC Gas Consumo bajo (Verano) $ 46.200 = Mantiene piso alto por cargos fijos Agua (AySA) Tarifa residencial $ 24.866 ▲ Aumento programado del 4% TOTAL $ 229.691

*Cálculo basado en 300 kWh bonificados al 50% + 150 kWh a tarifa plena.

Un golpe al salario

Este monto de $229.691 representa un desafío mayúsculo para los ingresos familiares. Si se toma como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de diciembre (aprox. $335.000), la canasta de servicios absorbe el 68,5% de un sueldo básico.



"El sistema está diseñado para que el usuario pague el costo real de la energía marginal. El que prenda el aire acondicionado más de lo estipulado por el Gobierno, pagará una factura de lujo", explicaron fuentes del sector energético a este medio.





La "bonificación de transición" del 25% anunciada para este mes servirá apenas como un paliativo leve ante un cambio estructural que obliga a las familias a elegir entre el confort térmico o llegar a fin de mes.