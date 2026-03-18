Salidera millonaria en Ituzaingó: robaron 14 millones y cayó uno de los delincuentes

Una banda criminal robó 14 millones de pesos en el centro de Ituzaingó tras seguir a un hombre desde una financiera. Lo emboscaron en un semáforo utilizando una moto y una camioneta con patente adulterada. Por el rastreo de las cámaras, cayó el conductor del rodado de apoyo y se recuperó parte del botín, pero sus dos cómplices siguen prófugos.



El hecho se registró el pasado 11 de marzo, cerca de las 10:00 de la mañana. Todo comenzó en el área comercial del distrito, en una financiera ubicada en la calle Las Heras al 300, a pocos metros del cruce con Lavalle.



Allí, la víctima, un hombre de 59 años, realizó una importante transacción en la que retiró 14 millones de pesos en efectivo, billetes que guardó en un bolso.



Tras la operación, el hombre caminó hasta el playón de un supermercado donde había dejado estacionado su Volkswagen Up, y emprendió su viaje sin sospechar que ya estaba en la mira.

La trampa en la patente y el "trasbordo"

El análisis de las cámaras de monitoreo permitió a la Policía reconstruir la secuencia completa del seguimiento. Apenas el Up arrancó, comenzó a ser escoltado por una Citroën Berlingo y una motocicleta Honda CB con un único ocupante.



Un detalle clave expuso la premeditación de la banda: la patente de la Berlingo estaba adulterada. Le habían colocado cinta aisladora negra a la letra "F" original para que las cámaras del Anillo Digital leyeran una "E".



El seguimiento continuó hasta José María Paz y Quesada. Allí, los domos captaron cómo el acompañante de la camioneta descendió para subirse a la parte trasera de la moto, listos para el golpe final.

El golpe y las capturas

El desenlace ocurrió en José María Paz y Barcala. Cuando la víctima frenó en un semáforo rojo, los motochorros se pusieron a la par del Up, estallaron el cristal del acompañante, robaron el bolso con los 14 millones de pesos y huyeron a toda velocidad.



Al día siguiente, el sistema de lectura de patentes del Centro de Monitoreo detectó la Berlingo en la calle. Efectivos de la Comisaría 1ra Centro interceptaron rápidamente el rodado y aprehendieron a su conductor, G.A.A. (52).



Al ser capturado, le secuestraron la camioneta, su celular y 700.000 pesos injustificados. Horas después, la Policía allanó su casa en la calle Videla al 1900 e incautó otros 2.400.000 pesos (coincidentes con el botín) y cuatro celulares clave para las pericias.

El dinero y los celulares secuestrados



El detenido se negó a declarar y la UFI N° 2 le imputó los delitos de robo agravado en poblado y en banda, y supresión de numeración registrable. La investigación continúa abierta para capturar a los dos prófugos de la moto.