Sarmiento: el sábado y domingo no habrá trenes hasta Once

Trenes Argentinos comunicó hoy que por obras, el servicio de la línea Sarmiento circulará limitado este sábado 7 y domingo 8 de febrero, y los trenes no llegarán a la estación Once. Los trabajos corresponden a la renovación integral del señalamiento en el tramo Villa Luro y Liniers y se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional.



El esquema de circulación será el siguiente: el sábado 7 de febrero, los trenes funcionarán entre Moreno y Liniers hasta las 10; y desde las 10 del sábado, hasta las 18 del domingo 8 de febrero, el servicio se realizará entre Moreno y Haedo.



Por la característica de los trabajos, será necesario interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales, lo que imposibilita el normal funcionamiento de los trenes



Las tareas consisten en la ejecución del tendido de cables troncales en tres salas técnicas que existen en ese sector: a la altura de Ciudadela, Liniers a la altura del paso a nivel Barragán y en la zona de la Cabina Talleres.



Paralelamente se realizarán intervenciones en las obras de los nuevos pasos bajo a nivel de la calle Lorca entre Caballito y Flores; y de Yrigoyen, entre Villa Luro y Liniers, donde se llevarán adelante trabajos en zona de vías. Además, se realizarán tareas de renovación del tendido ferroviario en la estación Once, con personal propio.





