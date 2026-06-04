Se abrieron nuevas oportunidades laborales en Ituzaingó

El panorama laboral en nuestra ciudad se renueva con importantes propuestas para los vecinos y vecinas que se encuentran en la búsqueda activa de empleo o que desean dar un salto en su carrera profesional. A través del Servicio de Intermediación Laboral de Ituzaingó, se ha lanzado una variada convocatoria que abarca diferentes perfiles técnicos, comerciales y administrativos, consolidando un puente directo entre las necesidades de las empresas locales y la fuerza de trabajo del partido.





Esta iniciativa municipal funciona como un canal clave para dinamizar la economía de la zona, facilitando que el talento local se quede en Ituzaingó y contribuya al crecimiento de las industrias y comercios que eligen establecerse o expandirse aquí. En esta oportunidad, los puestos que están en plena búsqueda son sumamente diversos y representan excelentes alternativas de inserción.





Por un lado, una importante empresa fabricante de productos químicos de la región se encuentra en la búsqueda de un Responsable Comercial. Este puesto está orientado a perfiles con visión estratégica, capacidad de negociación y gestión de clientes, un rol fundamental para expandir el mercado de una de las industrias clave del sector productivo.

Asimismo, el sector de servicios también suma vacantes. Una reconocida empresa dedicada a los servicios locales requiere incorporar un Ayudante Instalador, una posición ideal para aquellos perfiles operativos, dinámicos y con ganas de desarrollarse en tareas técnicas de campo.





Por otra parte, la gastronomía y la cadena de frío, dos sectores con fuerte presencia en Ituzaingó, demandan personal especializado. En este sentido, una importante distribuidora de helados de la zona ha abierto la convocatoria para el puesto de Camarista, un rol esencial para la correcta gestión de la logística y el mantenimiento de la mercadería.





Finalmente, el sector automotor también dice presente en esta tanda de búsquedas. Un importante concesionario de autos local se encuentra seleccionando un Administrativo Contable. Esta vacante está dirigida a personas con experiencia en registros financieros, tareas de facturación y soporte administrativo general, un puesto clave para el ordenamiento interno de una firma de gran envergadura.





Si te interesa formar parte de alguno de estos procesos de selección y querés encontrar nuevas oportunidades laborales que se adapten a tu perfil, la postulación es completamente digital y directa.





Solo tenés que preparar tu currículum y enviarlo por correo electrónico a oeintermediacionlaboral2@gmail.com (es importante especificar en el asunto el puesto al que te postulás para facilitar la lectura del equipo de selección).





Para aquellos que requieran asesoramiento personalizado, orientación sobre cómo armar su CV o deseen conocer más sobre los programas de empleo vigentes en el municipio, las oficinas de atención presencial se encuentran abiertas al público en el centro de la ciudad (Fragio 183, Ituzaingó, de lunes a viernes, de 8 a 15 hs).