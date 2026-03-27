Se abrieron nuevas posibilidades de trabajo en Ituzaingó

En un contexto donde la búsqueda de estabilidad es prioridad para muchas familias, el distrito de Ituzaingó vuelve a posicionarse como un polo de oportunidades. A través de su Servicio de Intermediación Laboral, el municipio ha lanzado una nueva convocatoria que conecta de forma directa a los vecinos con empresas líderes de la zona que buscan fortalecer sus equipos de trabajo.





La oferta es variada y abarca desde oficios técnicos y especializados hasta el creciente sector de la salud y el comercio digital. Esta iniciativa busca no solo fomentar el empleo joven, sino también brindar una salida formal a perfiles con experiencia en rubros tradicionales que hoy vuelven a traccionar la economía local, como la construcción y la industria textil.





Las vacantes actuales reflejan el dinamismo de nuestras empresas locales. Entre las búsquedas activas se destaca un operario de enrolladora para una importante empresa textil, un eslabón clave en la cadena de producción regional. Asimismo, el rubro de infraestructura demanda técnicos electromecánicos para el área de construcción, además de plomeros gasistas y ayudantes de plomero para una firma dedicada a instalaciones de sanitarios, gas y sistemas contra incendios.

La transformación digital llega a Ituzaingó con la búsqueda de un vendedor de ecommerce para el sector de la construcción, una posición ideal para quienes manejan las nuevas herramientas de venta online. A esto se suma la vacante para supervisor de depósito, enfocada en la logística y organización.







Para el ámbito sociosanitario, un hogar de adultos mayores local se encuentra en la búsqueda de enfermero/a profesional, un rol fundamental para la comunidad.





Si estás buscando un cambio de rumbo o querés insertarte por primera vez en el mercado laboral de la zona, el proceso es sencillo y transparente. Tenés dos vías principales para hacer llegar tu perfil: podés enviar tu currículum actualizado por correo electrónico a la casilla: oeintermediacionlaboral2@gmail.com. Es importante indicar en el asunto el puesto al que aspirás. Si preferís el contacto directo, podés acercarte con tu CV impreso a la oficina ubicada en Fragio 183, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 15:00 hs.