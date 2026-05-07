Se viene una nueva edición de La House Feria en Ituzaingó

El corazón de Ituzaingó Centro se prepara para latir al ritmo de la nostalgia analógica y la vanguardia coleccionista. Este domingo 17 de mayo, la cita obligada para melómanos, curiosos y buscadores de tesoros es en El Jardín (Juncal 121), el spot que ya se convirtió en un refugio cultural indispensable para nuestra zona oeste. Desde las 12:00 hasta las 19:00 hs, La House Feria despliega su magia en una jornada que promete ser mucho más que un simple evento de compras.





En tiempos donde todo es digital y efímero, La House apuesta por lo tangible. La feria se ha consolidado como el punto de encuentro por excelencia para la compra, venta y canje de vinilos, CDs y cassettes. No importa si sos un coleccionista empedernido buscando esa primera edición inconseguible de Invisible o si recién estás armando tu batea con clásicos del rock internacional; acá el intercambio de conocimiento es tan valioso como el objeto mismo.





Pero ojo, que no todo es música para los oídos. La propuesta se expande con stands de merchandising oficial, accesorios de diseño y "joyitas escondidas" que van desde indumentaria con onda hasta objetos de culto que no vas a encontrar en ningún shopping. Es el lugar ideal para apoyar a los emprendedores locales que le ponen el cuerpo y el corazón a sus proyectos.

El Jardín ofrece ese clima distendido que invita a quedarse. La consigna es clara: disfrutar de una birra bien fría, probar algo de su carta de comida rica y dejarse llevar por la musicalización que, lógicamente, estará a la altura de las circunstancias.





Es el planazo ideal para ir en familia, con amigos o incluso solo, para perderse un rato entre bateas de discos. La House no es solo una feria, es una experiencia comunitaria donde el respeto por el arte y el encuentro cara a cara son los protagonistas. No caben dudas de que se esperan que muchas personas del Oeste se acerquen a este evento tan reconocido para vivir una jornada inolvidable.