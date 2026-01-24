Se abrieron talleres gratuitos para niños y jóvenes en Ituzaingó

El verano en Ituzaingó avanza y, mientras disfrutamos de las opciones gastronómicas y culturales que ofrece nuestro querido oeste, es fundamental poner el foco en lo que se viene para el ciclo lectivo 2026. En un contexto donde encontrar espacios de contención y desarrollo creativo es vital, una gran noticia llega desde el corazón de nuestro municipio para las familias de la zona.





Hace tan solo unos días, Casa Tea de Ituzaingó, un espacio que se ha convertido en referencia para muchos vecinos, realizó un anuncio que promete revitalizar la agenda de actividades para la niñez y la adolescencia. Se trata de la apertura de una nueva serie de talleres orientados específicamente a niños y jóvenes a partir de los 9 años.





Lo más destacado de esta iniciativa es que la oferta es completamente gratuita, un gesto invaluable en los tiempos que corren, que busca democratizar el acceso al arte, la expresión y el desarrollo de herramientas sociales. La institución ha confirmado que abrirá oficialmente sus puertas para las nuevas inscripciones el próximo lunes 9 de febrero de 2026.

La grilla que ha preparado Casa Tea para este año es sumamente completa y abarca diferentes disciplinas, pensadas no solo para el disfrute, sino también para el desarrollo integral de los chicos.





Entre las opciones disponibles se encuentran talleres de Teatro (miércoles de de 14:00 a 15:30 horas), Cerámica (lunes de 16:30 a 18:00 horas), Habilidades Sociales (martes de 14:00 a 16:00 horas), Musicoterapia (viernes de 16:45 a 18:00 horas) y Arteterapia (miércoles de 16:00 a 17:00 horas). Cada uno de estos espacios está diseñado para potenciar la creatividad, mejorar la comunicación y ofrecer un lugar seguro de expresión.





La convocatoria está abierta. A partir del 9 de febrero, las familias deberán acercarse presencialmente a la sede de la institución, ubicada en la calle Belén 1386.





Es importante destacar que, para formalizar la inscripción en este "nuevo comienzo", se estará recibiendo la documentación de los chicos en esa misma dirección. Se recomienda a los vecinos acercarse con tiempo, ya que, al tratarse de cupos gratuitos en actividades tan demandadas como estas, es probable que las vacantes se ocupen con rapidez.