Turf y El Mató a un Policía Motorizado, bandas confirmadas para el Festival Urbano de Moreno
Enzo Ariel Resino
Llega una nueva edición del Festival Urbano de Moreno y la organización anunció la grilla completa de artistas que se presentarán en este popular evento cultural de zona oeste.
El próximo 21 de septiembre, el Municipio de Moreno llevará adelante una nueva edición de uno de sus eventos culturales más convocantes: el reconocido FU-Moreno. Vale la pena recordar que esta propuesta se viene realizando desde 2021 y permite que niños, niñas y jóvenes accedan a shows gratuitos de consagrados artistas al mismo tiempo que brinda un espacio a músicos emergentes de la zona.
"Una vez más nos encontramos para festejar la primavera con estos tremendos shows", adelantó la organización del FU-Moreno a poco más de una semana del despliegue de este gran evento. Es así como también dieron a conocer la grilla de artistas que se presentarán en el festival, anunciando a bandas como El mató a un policía motorizado, Turf y Militantes del Climax al igual que artistas como Malandro, Mir Nicolás y Ana Milagros.
Este evento se desarrollará el próximo domingo 21 de septiembre, entre las 13:00 y las 21:00hs, en la tradicional Plaza Buján (Justo Daract 1541). Esta misma se encuentra ubicada, para tener mayores referencias, sobre Ruta 7 (km 35.5) a pocas cuadras de las estaciones de Moreno y Paso del Rey.
La puesta en escena de este espectáculo libre y gratuito, con una excelente disposición de luces y sonido de gran nivel, ha permitido que el FU-Moreno se posicione como uno de los eventos más convocantes para las juventudes de zona oeste y alrededores. A esto se le suma la grilla, de la cual también forman parte Mundialista Crew, La Valenti, Femi, Rocko, Templo, Potara, VLE y Corte Rappers.
Es sumamente importante destacar que si bien el FU-Moreno es un evento libre y gratuito -con la financiación del Municipio de Moreno y el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires-, este también cuenta con aportes privados. Es así como el mayorista de alimentos y bebidas Masmelos, la empresa de fabricación y venta de calefactores para el hogar Tromen y la especializada en soporte técnico Daewoo, figuran como auspiciantes de este convocante evento.