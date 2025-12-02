Ituzaingó: vuelve la "jornada de salud en Tu Barrio”

El próximo miércoles 4 de diciembre, de 10:30 a 13 horas, la Sociedad de Fomento Francisco de Miranda (ubicada en Leon Bloy 610) será sede de una nueva edición de la propuesta “Jornada de Salud en Tu Barrio”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en articulación con organizaciones de la sociedad civil. El operativo, que busca acercar servicios esenciales a las familias de cada comunidad, vuelve a Ituzaingó con una amplia oferta de controles, asesoramiento y actividades destinadas especialmente a niñas, niños y sus cuidadores.





La jornada está pensada como un espacio de acceso directo y gratuito a diversos servicios de salud, con el objetivo de facilitar trámites y promover hábitos de cuidado. Entre las principales acciones previstas, se realizarán controles de salud a niños y niñas, incluyendo la firma de formularios requeridos para la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta instancia resulta fundamental para muchas familias que necesitan completar la documentación obligatoria para mantener el beneficio vigente.





Además, profesionales de la salud llevarán adelante la toma de signos vitales, evaluaciones rápidas y orientación personalizada, garantizando un acompañamiento cercano y accesible. También se dictarán charlas informativas, pensadas para responder dudas frecuentes y talleres para las familias, con propuestas didácticas que buscan fortalecer la prevención, promover la salud comunitaria y brindar herramientas para el día a día.

Desde el Ministerio destacaron que este tipo de operativos forman parte de un trabajo territorial que prioriza estar cerca de cada vecino, especialmente de quienes encuentran mayores obstáculos para acercarse a un centro de salud. En ese sentido, la articulación con organizaciones barriales permite fortalecer los vínculos con la comunidad y ampliar la llegada de estas iniciativas.





Para participar del operativo, las familias deberán acercarse con la documentación necesaria: DNI, libreta de vacunas y libreta de ANSES. Contar con estos documentos agiliza la atención y permite completar los registros de forma adecuada, especialmente para quienes tramitan o renuevan la AUH.





Con cada nueva edición de “Jornada de Salud en Tu Barrio”, Ituzaingó continúa fortaleciendo el vínculo entre las políticas públicas y la comunidad, garantizando que el acceso a la salud sea un derecho efectivo, cercano y cotidiano. Esta fecha se presenta como una oportunidad para resolver trámites, recibir orientación y participar de actividades formativas en un espacio familiar y de cuidado compartido.