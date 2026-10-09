Se disparó la inflación en la región oeste: 2,4 % en septiembre

El costo de vida en el partido de Morón y la región oeste continúa su tendencia al alza. Durante el mes de septiembre, el Índice de Precios al Consumidor del Partido de Morón (IPCPM) registró un incremento del 2,40%. De esta manera, la inflación acumulada a nivel distrital entre los meses de febrero y septiembre de este año se ubicó en un 23,60%.



Los datos se desprenden del último relevamiento oficial publicado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón (UM), una institución que se ha consolidado como el principal termómetro financiero para medir el pulso de la economía local. El informe analiza la evolución mensual de una canasta representativa de bienes y servicios, marcando cómo las variaciones impactan directamente en los hogares del oeste del Gran Buenos Aires.



A continuación, un desglose de los sectores que mayor presión ejercieron sobre los bolsillos de los vecinos, los rubros que mostraron desaceleración y la dinámica de los precios en las góndolas.

El transporte: motor principal de las subas

El rubro que lideró los aumentos durante el noveno mes del año fue el Transporte. Esta división presentó un incremento mensual del 3,75%, marcando una diferencia significativa respecto al índice general.



El factor determinante detrás de esta fuerte suba fue la actualización de los cuadros tarifarios en el transporte público. Específicamente, el boleto de tren experimentó un salto del 20% en comparación con los valores vigentes en agosto.

"El ajuste en las tarifas ferroviarias repercute de manera directa e inmediata en la estructura de gastos de las familias de la región, considerando la alta dependencia de este medio para el traslado diario hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distritos vecinos", destaca el análisis del impacto de los servicios públicos en el presupuesto familiar.

¿Cómo afecta esto al trabajador promedio? La dependencia del tren Sarmiento y otras líneas de conexión metropolitana convierte a este 3,75% en un aumento que no se puede esquivar mediante el cambio de hábitos de consumo, a diferencia de lo que ocurre con ciertos bienes de supermercado.

Salud y alimentación: gastos ineludibles en tensión

El rubro de la Salud fue otro de los sectores que encendió alertas en el relevamiento de la Universidad de Morón. Durante septiembre, esta división registró un incremento del 2,34%. Esta cifra representa una aceleración preocupante si se la compara con el 1,80% que había marcado durante el mes de agosto.



El dato más contundente dentro de este segmento fue el encarecimiento de las prestaciones médicas complementarias. Los coseguros lideraron la tabla con una variación intermensual extraordinaria del 37,60%.



Por su parte, la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas —el corazón del índice— registró un aumento del 1,68%, superando también la marca de agosto, que había sido del 1,11%.



Para comprender la magnitud de este rubro, es imperativo mirar su peso estadístico: la alimentación representa exactamente el 40,80% de la canasta total relevada por el Observatorio. Cualquier movimiento en este sector define en gran medida si un hogar moronense puede llegar a fin de mes.



Dentro de las verdulerías y supermercados, la volatilidad de los productos frescos quedó en evidencia. Los picos más dramáticos se observaron en dos productos esenciales de la mesa diaria:

Zanahoria: +40,52%

+40,52% Cebolla: +34,64%

Estas cifras demuestran cómo la estacionalidad, los costos logísticos y la cadena de comercialización pueden disparar el valor de productos básicos muy por encima del promedio inflacionario general de 2,40%.

La importancia de medir la economía local

El trabajo del Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón (UM) cumple un rol cívico y económico fundamental. Al elaborar mensualmente este Índice de Precios al Consumidor específico para el Partido de Morón (IPCPM), la institución aporta datos empíricos que permiten un seguimiento exhaustivo y focalizado de la economía local y regional.