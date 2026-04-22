Se publicaron nuevas oportunidades de empleo en Ituzaingó

En un contexto donde la búsqueda de empleo requiere herramientas ágiles y cercanía, el Servicio de Intermediación Laboral de Ituzaingó vuelve a ser el puente entre las empresas de la zona y los vecinos que buscan una oportunidad. Esta semana, el listado de vacantes se ha actualizado con una variedad de puestos que van desde tareas administrativas hasta especializaciones técnicas de alta complejidad.





Uno de los puntos más destacados de esta nueva tanda de búsquedas es la fuerte presencia de la industria farmacéutica, uno de los motores productivos de la región. Las vacantes disponibles cubren casi todo el espectro operativo de una planta: Administrativo/a; Auxiliar de depósito; Auxiliar de gerencia en Marketing; Auxiliar de control de calidad; Auxiliar de garantía de calidad; y Personal de mantenimiento. Esta es una oportunidad inmejorable para aquellos vecinos con experiencia en laboratorios o que buscan insertarse en un sector con estabilidad y proyección.





Por otro lado, el rubro de la energía y la construcción también pisa fuerte en el oeste. Se destaca la búsqueda de un Oficial Electricista para una empresa de gran envergadura especializada en el sistema EPC de proyectos de energía solar fotovoltaica, un área en pleno crecimiento sustentable.

Asimismo, se solicitan perfiles con formación técnica específica, como Técnicos Electromecánicos para el sector construcción y Vendedores/as de E-commerce, un rol clave hoy en día para la pata comercial de las empresas constructoras.





El listado se completa con puestos variados que incluyen: Camarista para una importante distribuidora de helados de la zona; y Orientador/a Social para el ámbito educativo, un rol fundamental para el acompañamiento institucional.





Si sentís que alguno de estos perfiles encaja con tu experiencia y formación, el proceso de postulación es directo y cuenta con dos modalidades para que elijas la que más te convenga: podés enviar tu currículum actualizado a la dirección oeintermediacionlaboral2@gmail.com. Se recomienda poner en el asunto el nombre del puesto al que te postulás para agilizar la lectura. Asimismo, si sos de los que prefieren el trato cara a cara, podés acercarte con tu CV impreso a la oficina de empleo ubicada en Fragio 183. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 15 hs.