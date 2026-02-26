Se publicaron nuevos trabajos en Ituzaingó

El dinamismo de Ituzaingó no se detiene. Mientras nuestras avenidas principales se llenan de nuevas propuestas gastronómicas y los espacios culturales recuperan su brillo, el mercado local demanda perfiles activos para sostener el crecimiento de la zona. En esta oportunidad, el Servicio de Intermediación Laboral de la Municipalidad ha lanzado una nueva convocatoria con búsquedas diversas que van desde el sector de seguridad hasta el rubro de servicios y salud.





Para quienes están en la búsqueda activa de un cambio de aire profesional o de su primer empleo, estas oportunidades representan un puente directo con empresas que apuestan por el distrito. La variedad de las vacantes refleja la heterogeneidad de nuestra economía local: desde la precisión de un técnico hasta el oficio tradicional de un carnicero.

Si estás buscando trabajo, las opciones para esta semana son: cajera administrativa, orientada a una empresa dedicada a los servicios, con un perfil organizado para la gestión operativa; custodia de mercadería en tránsito, búsqueda para una importante empresa de seguridad privada; enfermero/a profesional para un reconocido hogar de adultos mayores de la zona, un puesto clave que requiere vocación y profesionalismo; carnicero para una importante carnicería local; técnico instalador en una empresa de servicios, ideal para perfiles con destreza técnica y movilidad; y viverista para integrarse a una empresa de servicios ambientales o mantenimiento.





El proceso es sencillo, pero requiere atención al detalle. Recordá que el CV es tu carta de presentación ante el empleador. Tenés dos vías principales para hacer llegar tu postulación: enviar tu currículum por correo electrónico a oeintermediacionlaboral2@gmail.com; o si sos de los que prefieren el trato cara a cara o querés asegurarte de entregar el papel en mano, acercate con tu CV impreso a Fragio 183. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 15 hs.