Se renueva un clásico de Ituzaingó: la transformación de la mítica heladería Kaikén

El centro de Ituzaingó está cambiando a pasos agigantados, y sus comercios más emblemáticos no se quedan atrás. Kaikén, la heladería más antigua del partido, ubicada en Soler 462, inició hace ya unas semanas un ambicioso proceso de transformación estructural y edilicia que promete marcar un hito en la gastronomía local.



Fundada el 4 de septiembre de 1980 por Osmar y Titi, Kaikén nación mucho antes de que Ituzaingó lograra su autonomía como municipio. Durante más de cuatro décadas, el local se convirtió en un punto de encuentro obligado para generaciones de familias del oeste que buscaban el verdadero sabor de lo artesanal.





Hoy, el legado sigue más vivo que nunca. Gestionado actualmente por los nietos de los fundadores, el comercio encara este nuevo capítulo manteniendo intacto su pilar fundamental: la fidelidad a la receta original, la elaboración 100% artesanal y esa calidez en la atención que los consolidó como un clásico indestructible frente al paso del tiempo.

Adiós a la estacionalidad: helado, café de especialidad y pastelería fina





El objetivo de esta renovación total es aggiornar el histórico espacio a las demandas del mercado actual. La ya iniciada reforma edilicia contempla el rediseño absoluto de las instalaciones y la incorporación de nueva maquinaria para el trabajo.





La gran novedad que entusiasma a su clientes -quienes vienen observando algunos de los cambios a través de las redes sociales del comercio- es que Kaikén dejará de ser un refugio exclusivo para los días de calor. Con esta transformación, el local sumará a su carta café de especialidad y productos de pastelería para acompañar las tardes de merienda.



De esta manera, la renovación de la heladería más antigua del mapa local viene a consolidar al centro comercial de Ituzaingó como un polo gastronómico de una sostenida expansión. Dentro de muy poco Kaikén volverá a abrir sus puertas y las familias podrán regresar a este tradicional punto de encuentro ituzainguense.