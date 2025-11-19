Se viene "Ituzaingó en Bici": una propuesta recreativa para el fin de semana

Este particular recorrido iniciará, convocando a todos los participantes a partir de las 10:00hs, en el Skate Park de Parque Centenario (Av. Patricias Argentinas 750, CABA). Una vez que todos se encuentren presentes, a las 10:30hs aproximadamente, comenzará a ponerse en movimiento esta caravana.



La iniciativa, promovida por el grupo "Dígale sí a la Bici", invita a formar parte de este interesante trayecto de 25 kilómetros. El mismo se podrá realizar mediante "un ritmo tranqui" de forma gratuita y abierta para todas las edades.

"Este domingo 23 salimos del Skate Park de Parque Centenario rumbo a Ituzaingó, con nuestra propia Torre Eiffel esperándonos en el oeste", indicaron desde este grupo que desde hace ya un tiempo viene promoviendo bicicleteadas en diferentes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y localidades bonaerenses. Dicha actividad se presenta como "un paseo con buen clima, buena gente y ganas de rodar" y una manera de disfrutar del fin de semana de una manera diferente.



Vale la pena destacar que la comunidad de "Dígale si a la Bici" reúne a amantes del ciclismo urbano y recreativo para principiantes. Este colectivo tiene un objetivo principal, el cual es generar distintas propuestas para "disfrutar paseos en bicicleta, fomentar hábitos saludables y conectar con nuevas personas", según han informado en el grupo de WhatsApp de dicha comunidad.