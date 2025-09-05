"Septiembre Joven": Conocé el ciclo de artistas emergentes de Morón

Este viernes 5 de septiembre a las 18 comienza en Morón "Septiembre Joven", un ciclo de artistas emergentes organizado por la Secretaría de Cultura y Deporte del distrito y que estará dedicado a celebrar a los y las jóvenes durante todo el mes del inicio de la primavera.





La propuesta, con foco en la distribución y exhibición de los trabajos de los y las artistas emergentes, nuclea a diversas propuestas gratuitas que se podrán disfrutar en los distintos espacios culturales del distrito.





Durante las jornadas del ciclo que inicia esta tarde habrá shows en vivo, espectáculos de danza, obras teatrales, encuentros de literatura y un festival que se realizará en el Espacio Cultural y Comunitario Paracone titulado "Festival Primavera".





Un cronograma para todos los gustos

Dentro de las propuestas artísticas y culturales que los y las jóvenes podrán disfrutar durante el ciclo "Septiembre Joven" en Morón, se destaca el concierto de la Agrupación Sinfónica Municipal, que presentará "Albor de Primavera" en el Colegio Ward (Coucheiro 599, Villa Sarmiento).





El sábado 13 de septiembre a las 17 se presentarán en vivo los proyectos musicales Tiger Mood, En qué tono está la yegua, Fitoxo ft. Xiel y Chainna en el Paseo de las Artes, ubicado en Rivadavia al 18.486.





El mismo día hacia las 19:30 habrá un ciclo de artistas en versión acústico en el Paracone (Av. Rawson y Constituyentes) en donde se presentará Consciente Colectivo Violeta Litz.





El domingo 14 de septiembre a las 16 en el Vagón Cultural de la Plaza Cumelén (Los Incas 2537, Castelar) se podrá disfrutar de los espectáculos "Mataron a la reina" (Teatro Clown) y "La Cátedra", presentada por Che Violeta. Además, habrá un taller de dibujo titulado "Espacio Alegría".





El mismo día hacia las 17 se presentará en la Casa Museo María Elena Walsh (3 de febrero 547, Villa Sarmiento) la obra teatral "En zapatillas" de Mónica Jurjevcic, una adaptación teatral de Aye del Valle y Lu Sapia.





Por su parte, el sábado 20 a las 17 los festejos se trasladan nuevamente al Paseo de las Artes donde se presentarán en vivo las bandas Bestia Bebé, Juan Zezza, Brooks, FPS, Gero y Sofi Cano.

La DJ "La Coneja China" formará parte del ciclo Septiembre Joven en Morón.

El sábado 27 a las 15 se dará inicio al Festival Primavera en el Espacio Paracone, una propuesta que comprenderá una micro feria de arte y ropa vintage, shows musicales de Terrores nocturnos y Niño Jungla (DJ Set de vinilos), con el cierre musical a cargo de La Coneja China.





El mismo día a las 20 en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín) se presentará la Compañía Universitaria de Danza de la Universidad Nacional de San Martín con "El tango es..." y "Los campos de la tarde".





Finalmente, el domingo 28 de septiembre a las 16 se realizará la presentación del libro de poesía "Lo mejor está por venir" de Morena León con artistas invitados y música en vivo en la Casa Museo María Elena Walsh. Además, hacia las 20 en El Laferrere se realizará un espectáculo de Música de Cámara de Teatro con los Conjuntos de Cámara del Conservatorio de Música Alberto Ginastera.