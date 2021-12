Sergio Agüero le dijo adiós al futbol

El delantero argentino confirmó la noticia en una conferencia de prensa en Barcelona, donde se lo vio bastante emocionado.

Sergio “Kun” Agüero, actualmente en el Barcelona, anunció en la mañana del miércoles su retiro definitivo del fútbol profesional, a causa de la arritmia cardíaca que padece.

“Esta conferencia es para comunicar que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro. Estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero está mi salud“, comenzó diciendo, como pudo, totalmente emocionado.

Y continuó: “Ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico. Estuve en buenas manos, los médicos han hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace 10 días, una semana. Hice todo lo posible para ver si había una esperanza, pero no había mucha“.

“Estoy muy orgulloso por mi carrera, feliz. Siempre soñé con jugar al fútbol, desde los cinco años que toqué una pelota. Quiero agradecer a todos. A Independiente donde me formé, al Atlético Madrid, que han apostado por mí con 18 años, y al (Manchester) City que ya saben lo que siento por ellos, he dejado lo mejor ahí.

Y a la gente del Barsa, sabía que había venido a uno de los mejores equipos, pero las cosas pasan por algo“.

Con 33 años, el futbolista que se inició en julio del 2003 con Independiente y fue el más joven en debutar en el futbol argentino con 15 años y 1 mes, pasó por el Atlético de Madrid y se erigió como un mito del Manchester City a lo largo de una década: alzó 15 títulos y anotó 260 goles en 389 partidos para transformarse en el máximo artillero de la historia del club inglés.

Además, acumuló 21 títulos en su carrera, uno de ellos la Copa América 2021 con la Selección Argentina, y por eso el “Kun” es uno de los futbolistas albicelestes que más coronas consiguió en toda su carrera (Sub 20 Canadá 2007 y Juegos Olímpicos Beijing 2008).

